تعاون بين «الإمارات الإسلامي» ومنصة «بُنى»

دبي (الاتحاد)

أعلن «الإمارات الإسلامي»، شراكته مع منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، وذلك لتعزيز وتسهيل معاملات المدفوعات العابرة للحدود في المنطقة العربية.

وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي: «في إطار استراتيجيتنا للتحول الرقمي والابتكار، يعمل «الإمارات الإسلامي» باستمرار على تعزيز وتنمية عروضنا الرقمية للمتعاملين، لاسيما في خدمات المدفوعات. ونتطلع من خلال هذا التعاون مع «بُنى» إلى تمكين متعاملينا بإتاحة إمكانية وصولهم إلى تجربة مدفوعات سلسة ومبسطة وآمنة».

من جانبه، قال مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بنى للمدفوعات عبر الحدود): «يسعدنا أن نرحب بالإمارات الإسلامي لانضمامه لقائمة المؤسسات المصرفية المشاركة. ونتطلع قدماً للتعاون مع المصرف لتقديم تجربة غنية وفعالة، وفقاً لمتطلبات الامتثال الدولية للدفع عبر الحدود، والتي تحقق منافع ملموسة للعملاء».