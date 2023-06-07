«دبي المالي العالمي» يستضيف قمة التمويل المستدام

دبي (الاتحاد)

شهد مركز دبي المالي العالمي، أمس، انطلاق أعمال النسخة الثانية من قمة التمويل المستدام ضمن إطار مساعيه الرامية لحشد جهود التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتناقش القمّة استراتيجيات التمويل الضرورية لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، وتجمع تحت مظلتها عدداً من ألمع العقول في قطاع التمويل لاستكشاف سبل مواجهة التغير المناخي وتحقيق التحول العادل نحو اقتصاد مستدام.

وألقى السفير ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28، كلمة ترحيبية مصورة يسلط فيها الضوء على محورية دور قطاع التمويل في تسريع تبني مبادرات التغير المناخي.

وتتماشى القمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تركز على مواءمة التدفقات المالية مع المسار العالمي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وجهود التنمية المرنة مناخياً.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «إن التعاون مع برنامج الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28 التابع لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، بما في ذلك النسخة الثانية من قمة التمويل المستدام، يأتي في إطار التزامنا بلعب دور محوري وقيادي في تحقيق أولوياتنا الوطنية لمؤتمر الأطراف COP28، والتي تشمل تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي».