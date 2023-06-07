الخميس 8 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«كانو» تتعاون مع «جي ترافيل» إنترناشونال

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
8 يونيو 2023 01:21

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
"ميتا" تطلق خاصية قنوات"واتساب"

أعلنت شركة سفريات كانو، إطلاق «Kanoo Travel More» لحلول النقل البحري والصناعة البحرية والموارد والطاقة، فضلاً عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة جي ترافيل إنترناشيونال، بهدف توفير حلول عالمية لإدارة السفر. 
ويقول علي عبدالله كانو، رئيس وحدات الأعمال الاستراتيجية: «يسعدنا التعاون مع شركة جي ترافيل إنترناشيونال لإطلاق مفهوم «Kanoo Travel More». إن هذا التعاون لن يساهم في ترسيخ مركزنا في السوق فحسب، بل سيساعد أيضاً على تعزيز هدفنا المشترك في تزويد عملائنا الكرام بتجارب سفر وخدمات متميزة. إننا نملك الإمكانات التي تؤهلنا للتوسع لتلبية احتياجات الطلب المتزايد من جانب عملائنا، وتجاوز تطلعاتهم». وقال زعيم غاما، الرئيس التنفيذي لسفريات كانو معلقاً: «يعد مفهوم (Kanoo Travel More) إنجازاً مهماً وجزءاً من التزامنا المتواصل بتعزيز تجربة العميل وتقديم حلول مبتكرة. إن شراكتنا الاستراتيجية مع (جي ترافيل إنترناشيونال) تُعد إضافة قيّمة ومميزة لأعمالنا».

آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
الرياضي
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
اليوم 12:29
"واتساب"
دنيا
"ميتا" تطلق خاصية قنوات"واتساب"
اليوم 12:28
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
الاقتصادي
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
اليوم 12:19
شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا
الرياضي
شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©