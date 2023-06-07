«كانو» تتعاون مع «جي ترافيل» إنترناشونال

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة سفريات كانو، إطلاق «Kanoo Travel More» لحلول النقل البحري والصناعة البحرية والموارد والطاقة، فضلاً عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة جي ترافيل إنترناشيونال، بهدف توفير حلول عالمية لإدارة السفر.

ويقول علي عبدالله كانو، رئيس وحدات الأعمال الاستراتيجية: «يسعدنا التعاون مع شركة جي ترافيل إنترناشيونال لإطلاق مفهوم «Kanoo Travel More». إن هذا التعاون لن يساهم في ترسيخ مركزنا في السوق فحسب، بل سيساعد أيضاً على تعزيز هدفنا المشترك في تزويد عملائنا الكرام بتجارب سفر وخدمات متميزة. إننا نملك الإمكانات التي تؤهلنا للتوسع لتلبية احتياجات الطلب المتزايد من جانب عملائنا، وتجاوز تطلعاتهم». وقال زعيم غاما، الرئيس التنفيذي لسفريات كانو معلقاً: «يعد مفهوم (Kanoo Travel More) إنجازاً مهماً وجزءاً من التزامنا المتواصل بتعزيز تجربة العميل وتقديم حلول مبتكرة. إن شراكتنا الاستراتيجية مع (جي ترافيل إنترناشيونال) تُعد إضافة قيّمة ومميزة لأعمالنا».