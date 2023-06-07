الخميس 8 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

فرق الاتصال تدعم خطط مضاعفة الطاقة النووية

محمد الحمادي متحدثاً خلال اجتماع خبراء الاتصال في المؤسسة (من المصدر)
8 يونيو 2023 01:21

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
"الطوارئ والأزمات" تؤكد الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالة المدارية
"المركزي": الودائع شبه النقدية تتجاوز التريليون درهم في مارس

أكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أهمية فرق الاتصال في دعم الخطط الرامية لمضاعفة حجم الطاقة النووية حول العالم لتحقيق الحياد المناخي.
جاء ذلك خلال اجتماع خبراء الاتصال في المؤسسة ونظرائهم من المنظمة الدولية للمشغلين النوويين ومن مختلف محطات الطاقة النووية حول العالم، في النسخة الأولى للمنتدى العالمي للاتصال النووي للمنظمة الدولية الذي عقد للمرة الأولى في أبوظبي في الفترة من 6 إلى 7 يونيو الجاري .
والتقى المسؤولون والخبراء وقادة دوائر الاتصال من المؤسسات والشركات الأعضاء في المنظمة الدولية للمشغلين النوويين من جميع أنحاء العالم، وناقشوا مستجدات قطاع الطاقة النووية، والدروس المستفادة، وتنسيق الخطط، والفرص، واتجاهات الرأي العام، والتقنيات المستقبلية في هذا القطاع، وذلك في إطار مهمة المنظمة الدولية لتبادل المعارف والرؤى على طريق التميز النووي.
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، رئيس المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، في كلمته الترحيبية في بداية المنتدى، إن الدعم الحكومي والوعي العام بشأن الطاقة النووية في تزايد سريع في مختلف أنحاء العالم .. مضيفاً: «إن الطاقة النووية ضرورة لتحقيق الحياد الناخي، لا سيما أن وكالة الطاقة الدولية تفيد بأن العالم يحتاج لمضاعفة حجم الطاقة النووية من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وهذا يعني تطوير المئات من محطات الطاقة النووية الجديدة، ودعم الدول التي تطور برامج جديدة للطاقة النووية، بهدف تبني استراتيجيات فعالة للاتصال مع فرق العمل لديها ومع مجتمعاتها، لضمان تطوير هذه المحطات الجديدة وفق أعلى معايير السلامة والجودة والتميز النووي».
ودأبت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ أكثر من عقد من الزمن، على التواصل المستمر مع كافة فئات المجتمع في دولة الإمارات وتثقيفهم بشأن كيفية عمل الطاقة النووية وفوائدها الكبيرة.

الطاقة النووية
الإمارات
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
الحياد المناخي
محمد الحمادي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
الرياضي
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
اليوم 12:29
"واتساب"
دنيا
"ميتا" تطلق خاصية قنوات"واتساب"
اليوم 12:28
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
الاقتصادي
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
اليوم 12:19
شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا
الرياضي
شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©