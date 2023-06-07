أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ماجد الفطيم للترفيه اليوم عن افتتاح سنو أبوظبي، أول حديقة ثلجية داخلية في العاصمة الإماراتية، بعد ستة أشهر فقط من افتتاح سنو عمان.

ويؤكد افتتاح الحديقة التزام الشركة بتوفير تجارب عائلية مبتكرة للضيوف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسلط الضوء على جهودها المستمرة لتوسيع حضورها في مختلف أنحاء المنطقة.

وحضر فعالية الافتتاح صالح محمد الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وإينياس لحود، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه، ومحمد العتري، نائب رئيس المشاريع الثلجية العالمية في شركة ماجد الفطيم للترفيه.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إينياس لحود: "تشهد أبوظبي نمواً سريعاً بصفتها وجهةً عالميةً لأنشطة الترفيه والتسلية العائلية، ويسعدنا تقديم تجربة جديدة وفريدة في أبوظبي. وتتسم أنشطة الترفيه بقدرتها على جمع الناس وتحسين جودة الحياة، ويؤكد افتتاح سنو أبوظبي التزام ماجد الفطيم للترفيه بتوفير تجارب عائلية غامرة ومبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع لاستقبال المجتمع المحلي والسياح في أحدث الإضافات إلى محفظتنا من وجهات الحدائق الثلجية، والتي تتيح للضيوف من مختلف الأعمار الاستمتاع بأوقات لا تُنسى".

وتشغل سنو أبوظبي مساحة واسعة تبلغ 9732 متراً مربعاً في قلب ريم مول، الوجهة الأرقى والأكثر تميّزاً للتسوق والترفيه والاستمتاع بتناول المأكولات في أبوظبي. وينتقل زوار الحديقة إلى عالم مغطى بالثلوج عند دخول الحديقة الثلجية، حيث تتخذ العناصر التصميمية فيها طابعاً مدهشاً وفريداً.

وتضمّ الوجهة المرتقبة 20 لعبة ونقطة جذب، بما فيها "كريستال كاروسيل"، و"قطار بولار إكسبرس"، و"فلايت أوف ذا سنوي آول" و"حديقة سنوفليك" و"الشجرة الساحرة"، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بأجمل المغامرات على الثلج في مختلف أيام السنة. وتكتمل تجربة الزوار مع ثلاث وجهات للمأكولات والمشروبات تقدم مجموعةً متنوعة من أشهى المأكولات والأطباق ضمن الحديقة.

وبهذا الصدد، قال بروس فون كوفمان، مدير ريم مول: "يسعدنا الإعلان عن افتتاح وجهة سنو أبوظبي المرتقبة في ريم مول، والتعاون مع شركة ماجد الفطيم المرموقة، والتي تشتهر بمحفظتها الاستثنائية في مجال الترفيه. ونحرص في ريم مول على توفير تجربة عملاء تفوق التوقعات، وتشكل سنو أبوظبي دليلاً على هذا الالتزام".

وأضاف: "سيكون زوار سنو أبوظبي على موعد مع أجواء شتوية لا تُنسى بالإضافة إلى أنشطة مميزة وعناصر تصميمية مدهشة. ونؤمن أن هذه الشراكة ترسي معايير جديدة لرضا العملاء، وتحافظ على مكانة ريم مول في مقدمة الوجهات للسكان والسياح الراغبين بعيش لحظات لا تُنسى وتجارب ترفيهية استثنائية في أبوظبي".

ويحتضن ريم مول أيضاً ڤوكس سينما، الذراع السينمائية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، والتي تضم 10 شاشات حديثة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المفاهيم المبتكرة، بما فيها ماكس وكيدز وصالتين خاصتين. وسيكون عشاق السينما على موعد مع تجارب تضمن راحةً لا مثيل لها، بفضل المقاعد الفخمة والقابلة للإمالة في جميع الصالات القياسية الست.

وأكدت ماجد الفطيم في عام 2005 مكانتها الريادية من خلال افتتاح سكي دبي، الوجهة الترفيهية الفريدة لمحبي التزلج، في مول الإمارات. كما افتتحت سكي دبي في مول مصر في عام 2017، الوجهة الأولى من نوعها في القارة الأفريقية.

وأطلقت الشركة حديقة سنو عمان في مول عمان في شهر ديسمبر 2022. وتشكل سنو أبوظبي رابع التجارب الترفيهية في محفظة المشاريع الثلجية العالمية، ذراع مشاريع الثلج والتزلج الترفيهية الداخلية في ماجد الفطيم للترفيه.