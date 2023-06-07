الخميس 8 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ميزانية مصرف الإمارات المركزي تبلغ أعلى مستوى بتاريخها

ميزانية مصرف الإمارات المركزي تبلغ أعلى مستوى بتاريخها
7 يونيو 2023 19:58

 تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 594 مليار درهم في نهاية مارس الماضي لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر مارس 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 5.3% لتصل إلى 594.12 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 564.25 مليار درهم في فبراير السابق عليه، بزيادة تعادل 29.8 مليار درهم خلال شهر.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 15.2% أو ما يعادل 78.3 مليار درهم مقابل نحو 515.79 مليار درهم في مارس 2022، بينما زادت بنحو 7.05% منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 554.99 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

أخبار ذات صلة
"المركزي": الودائع شبه النقدية تتجاوز التريليون درهم في مارس
3.765 تريليون درهم أصول مصارف الإمارات في مارس

وبحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 261.16 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في مارس الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 196.82 مليار درهم، و107.82 مليار درهم للودائع، و3.57 مليار درهم للقروض والسلف، و24.75 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 247.14 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 195.98 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و129.21 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و14.21 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و7.58 مليار درهم خصوم أخرى.

المصدر: وام
مصرف الإمارات المركزي
المصرف المركزي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
الرياضي
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
اليوم 12:29
"واتساب"
دنيا
"ميتا" تطلق خاصية قنوات"واتساب"
اليوم 12:28
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
الاقتصادي
الدار تطلق "ذا سورس 2" في سعديات غروف
اليوم 12:19
شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا
الرياضي
شباب الأهلي يبدأ مشوار سلة غرب آسيا بلقاء أستانا
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©