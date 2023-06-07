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الاقتصادي

الدولار يتذبذب مع انحسار توقعات رفع الفائدة

عملات ورقية من فئة الدولار
7 يونيو 2023 11:54

شهد الدولار أداء متذبذباً اليوم الأربعاء، مع انحسار التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، ومع ذلك فقد ظلت التحركات في نطاق ضيق وسط تركيز المتعاملين على ما إذا كانت هناك نهاية قريبة للتشديد النقدي حول العالم.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مواصلاً مكاسبه في أعقاب زيادة سعر الفائدة والتشديد النقدي من جانب البنك المركزي، مسجلا ذروة عند 0.6690 دولار في بداية التعاملات الآسيوية.

ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ربع نقطة لأعلى مستوى في 11 عاما أمس الثلاثاء.
وبالمثل، أدت التوقعات المتزايدة بأن يستأنف بنك كندا التشديد النقدي عندما يتخذ قراره بشأن الفائدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء إلى ارتفاع الدولار الكندي ليقترب من أعلى مستوى في شهر واحد عند 1.3388 مقابل الدولار.

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وكان بنك كندا أول بنك مركزي عالمي كبير يوقف رفع أسعار الفائدة في يناير.

وتتوقع أسواق المال على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأميركي أسعار الفائدة  من دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، ومع ذلك يتوقع البعض أن يستأنف رفع الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 0.05 بالمئة إلى 1.2429 دولار، كما زاد الين الياباني 0.2 تقريبا إلى 139.32 مقابل الدولار.
وتراجع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.0685 دولار، بينما صعد مؤشر الدولار 0.08 بالمئة إلى 104.16.

المصدر: وكالات
الفائدة الأميركية
الدولار
الاقتصاد العالمي
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