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الاقتصادي

النفط يخسر مع عودة المخاوف من الركود

موضوعية
7 يونيو 2023 10:06

واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الأربعاء مع تفاقم المخاوف من الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 75.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 71.39 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا المحللة في شركة فيليب نوفا في مذكرة: أبقت المخاوف من الركود أسعار النفط مقيدة إذ يرد المزيد والمزيد من القراءات الاقتصادية القاتمة التي تشير إلى تباطؤ.

ونقلت مصادر في السوق أمس الثلاثاء عن بيانات لمعهد البترول الأميركي أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 2.4 مليون برميل وزادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من حزيران.

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وأثارت الزيادة غير المتوقعة للمخزونات مخاوف بشأن استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم في وقت ينمو فيه الطلب على السفر خلال عطلة نهاية أسبوع تتضمن عطلة رسمية هناك.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام الأميركي هذا العام سيرتفع بشكل أسرع وأن زيادة الطلب ستهدأ مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأظهرت بيانات رسمية صينية اليوم الأربعاء أن صادرات الصين انكمشت بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في مايو، وأن الواردات تراجعت وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، حيث واجه المصنعون صعوبات في جذب طلب من الخارج وظل الاستهلاك المحلي بطيئاً.

 

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
الاقتصاد العالمي
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