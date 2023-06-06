رواد أعمال مواطنون يطلقون تطبيقات إماراتية «مبتكرة»

حسام عبدالنبي (دبي)

توسعت شركات إماراتية ورواد أعمال مواطنون في إطلاق تطبيقات إلكترونية ذكية في قطاعات جديدة، بهدف توفير خدمات مبتكرة.

وقال مستثمرون في قطاع التطبيقات الذكية لـ «الاتحاد»: «إن التوسع في إطلاق التطبيقات جاء مواكباً لتوجه الدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية، وبالتزامن مع إطلاق الدولة عدداً من المبادرات والاستراتيجيات المعززة للتحوّل الرقمي مثل استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي في الإمارات، والمنصة الرقمية الموحدة».

وأضاف هؤلاء أن تلك الجهود والمبادرات أثمرت عن إعلان حكومة الإمارات إتاحة أكثر من 6000 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت.

تأجير السيارات

أطلق رائد الأعمال الإماراتي حسين الطاهري، تطبيق «يلدي» «Yaldi» الذكي، وهو أول تطبيق إماراتي لتأجير السيارات.

وقال حسين الطاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «يلدي»: «إن مستخدم التطبيق المتوافر حالياً على متجري (آبل) و(أندرويد) حالياً يمكنه تأجير سيارة والحصول عليها في أقرب مكان لوجوده خلال دقائق معدودة، ويتم دفع تكلفة التأجير عبر بطاقات الائتمان أو باستخدام المحافظ الإلكترونية على الهواتف الذكية».

وأضاف أن الشركة بدأت بأسطول سيارات جديدة يتكون من 200 سيارة، وتعتزم زيادة العدد إلى 1000 سيارة خلال 2024، كاشفاً أن «يلدي» تعتزم تحويل 10% من أسطولها إلى سيارات كهربائية خلال 2023، فيما تستهدف التحول بشكل كامل للسيارات الكهربائية العام 2025، لمواكبة توجهات دولة الإمارات للاستدامة.

‏وذكر الطاهري، أن تطوير تطبيق «يلدي» استغرق نحو عام لتطويره، حتى يصبح سهلاً على العملاء عبر تنزيله والتسجيل عليه واختيار السيارة المراد تأجيرها والتوجه مباشرة إلى الوجهة دون أي متاعب أو إضاعة للوقت والجهد، حيث إن تأجير السيارات بالدقيقة كان خدمة مفقودة في الدولة، لذلك قررت تقديم مفهوم وخدمة جديدة لمشاركة السيارات.

وأشار إلى أن التطبيق يغطي دبي حالياً، ولكن تعتزم الشركة التوسع على مستوى الدولة خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادة الطلب على هذه النوعية من الخدمة، والتي تتميز بالسهولة والمرونة، فضلاً عن عدم التقيد بفترة إيجار طويلة للسيارة لمدة يوم كامل أو عدة أيام أو أشهر، مؤكداً أن الشركة تعمل حالياً على توقيع عقود مع شركات حكومية وشبه حكومية لمنحهم عروضاً خاصة للموظفين عبر التطبيق.

بيوت العطلات

وأطلق عبدالله السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة المحرك للخدمات الأمنية، تطبيق Keyless الذكي، الذي يهدُف إلى توفير تجربة آمنة ومُيَّسرة لزوّار إمارة دبي من مستخدمي بيوت العطلات، وذلك ضمن جهود دعم نمو هذا القطاع الحيوي، وبالتعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «SIRA» وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. ويتيح التطبيق خدمات متنوعة تقدمها شركات رائدة في قطاعات مختلفة منها التسويق الإلكتروني، خدمات النقل الفاخرة، خدمات لوازم البقالة وتوصيل طلبات المطاعم.

وقال عبدالله السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة المحرك للخدمات الأمنية، إن شركة المحرك للخدمات الأمنية تلتزم من خلال إطلاق مشروع «Keyless» بدعم الشراكة، وتوسيع نطاق العمل، والتعاون المستمر بين شركات مختلفة المجالات، والمعروفة على الصعيد المحلي والدولي لتحسين آلية عمل التطبيق وتطوير خدماته باستمرار، ليمنح مستخدميه من المقيمين والزوار وأصحاب بيوت العطلات، على حدّ سواء، حلولاً تقنية مبتكرة ذكية وذات كفاءة عالية.

وأضاف أنه مع تزايد عدد السياح الذين يعتمدون على العقارات المؤجرة لإقامتهم، فإن وجود نظام وصول موثوق وآمن، أمر بالغ الأهمية، خاصةً أن تطبيق Keyless يلبي هذه الحاجة من خلال تقديم وسيلة آمنة وخالية من المتاعب للسائحين للوصول إلى عقاراتهم المؤجرة، مؤكداً أن التطبيق يمثل مبادرة حكومية تلتزم بتقديم مجموعة من المزايا بشكل احترافي لجميع المشاركين، وتقديم المساعدة على مدار الساعة، كما يتوافق مع متطلبات الاستدامة من خلال تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 7200 طن سنوياً مع القضاء على لوجستيات إدارة المفاتيح التقليدية، من خلال الرقمنة التي تسهلها هذه المنصة المركزية، كما تُمَكِن Keyless اقتصاد دبي من توفير 570 مليون درهم سنوياً.

خدمات متكاملة

أعلنت «كَفو»، الشركة المتخصصة بتوصيل الوقود وخدمات السيارات عند الطلب، عن إضافة المزيد من الخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر تطبيقها الإلكتروني، من أجل أن يصبح منصة رقمية سريعة وسلسة، وآخرها إضافة خدمة تأمين السيارات إلى التطبيق.

وعقدت الشركة شراكة استراتيجية مع شركة طوكيو مارين لتتيح لمستخدمي تطبيق «كَفو» إمكانية طلب خدمة تأمين السيارة بكبسة زر واحدة. وتتضمن بوليصة التأمين الرقمية التي يمكن الحصول عليها عبر التطبيق سبع منتجات مع مجموعة من المزايا والخيارات والخدمات التي من شأنها تحويل قيادة السيارة إلى تجربة آمنة ومريحة للمالكين، حيث سيتمكن عملاء «كَفو» من خلال هذا الحل الجديد والمبتكر من اختيار مستوى التغطية التأمينية المناسبة لهم، وتلقي عروض أسعار فورية، وإتمام عملية الدفع، والحصول على بوليصة التأمين، عبر هواتفهم الذكية وبأسعار تنافسية دون الحاجة لمغادرة المنزل.

وقال علاء الهوني، رئيس الشراكات والأعمال الدولية في «كَفو»: «إن الشركة تستهدف توفير منصة رقمية سريعة وسلسة، ونعتقد بأن هذه الخدمة الجديدة ستقربنا أكثر من هدفنا بأن نصبح خياراً شاملاً لخدمات السيارات كافة، من الصيانة والإصلاحات والخدمة إلى التزود بالوقود، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والحلول المتطورة»، معلناً أن الشركة ستواصل تسخير الحلول التقنية لإثراء تجربة العملاء، بما يتماشى مع جوهر الأعمال المتمثل في إيجاد طريقة أفضل للقيام بالأشياء.