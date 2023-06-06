اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تناقش مستجدات خطة «فاتف»

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثالث لعام 2023 أمس، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية، وأعضاء اللجنة.

واطلعت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد عن بُعد عبر الاتصال المرئي، على التطورات المستحدثة في خطة العمل المقدمة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتقرير المتابعة الثالث لدولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديثات الالتزام الفني بتوصيات مجموعة «فاتف» بناءً على نتائج اجتماع مجموعة العمل المالي الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا فاتف»، بالإضافة إلى مستجدات عمل اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المبذولة لتعزيز تصنيف الدولة في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية: «نحرص بصورة دائمة على ضمان تنسيق الجهود الوطنية ومتابعة أداء الجهات المختصة بشكل مستمر من خلال التزام الدولة وكل الجهات الوطنية بتقديم التحديثات اللازمة بمتطلبات خطة العمل. ولن نتوانى في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حماية وتعزيز سلامة استقرار النظام المالي للدولة، والتصدي للأعمال غير المشروعة، ومواجهة الجرائم المالية عبر مختلف مراحلها».