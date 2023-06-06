الأربعاء 7 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تناقش مستجدات خطة «فاتف»

خالد محمد بالعمى
7 يونيو 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: نعمل من أجل عالم أكثر سلاماً وأمناً
رواد أعمال مواطنون يطلقون تطبيقات إماراتية «مبتكرة»

عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثالث لعام 2023 أمس، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية، وأعضاء اللجنة.   
واطلعت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد عن بُعد عبر الاتصال المرئي، على التطورات المستحدثة في خطة العمل المقدمة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتقرير المتابعة الثالث لدولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديثات الالتزام الفني بتوصيات مجموعة «فاتف» بناءً على نتائج اجتماع مجموعة العمل المالي الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا فاتف»، بالإضافة إلى مستجدات عمل اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المبذولة لتعزيز تصنيف الدولة في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية: «نحرص بصورة دائمة على ضمان تنسيق الجهود الوطنية ومتابعة أداء الجهات المختصة بشكل مستمر من خلال التزام الدولة وكل الجهات الوطنية بتقديم التحديثات اللازمة بمتطلبات خطة العمل. ولن نتوانى في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حماية وتعزيز سلامة استقرار النظام المالي للدولة، والتصدي للأعمال غير المشروعة، ومواجهة الجرائم المالية عبر مختلف مراحلها».

اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
غسل الأموال
مكافحة غسل الأموال
الإمارات
مواجهة غسل الأموال
خالد محمد بالعمى
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
محمد أبو شهاب خلال التصويت على أعضاء مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: نعمل من أجل عالم أكثر سلاماً وأمناً
اليوم 01:04
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
عربي ودولي
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
اليوم 01:04
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن.. ضبط «حوثيين» خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية
اليوم 01:04
صورة بالقمر الصناعي تظهر دمار سد نوفا كاخوفكا (رويترز)
عربي ودولي
عمليات إجلاء واسعة بعد تفجير سد في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©