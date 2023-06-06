تفاهم بين «صندوق خليفة» و«ذا أكاونتر»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع شركة «ذا أكاونتر»، المتخصصة في تقديم خدمات المحاسبة والحلول الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات عن طريق حلول مبتكرة للويب والهواتف الذكية، وتهدف هذه الشراكة إلى دعم رواد أعمال صندوق خليفة وتمكينهم من تطوير أعمالهم وتنميتها والتحكم بمصادرهم ونفقاتهم ورؤوس أموالهم بفعالية من خلال إتاحة وصولهم لخدمات المحاسبة والمالية التي تقدمها ذا أكاونتر.

وستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الخدمات الفورية التي تقدمها ذا أكاونتر عبر الهواتف الذكية وتطبيقات الويب، وسينعكس ذلك على التقارير المالية لأعمال تلك الشركات، كما ستستفيد من التواصل السلس الذي تتيحه على مستوى المستندات والوثائق، فكل ما على مستخدم التطبيق الإلكتروني القيام به هو تحميل صور فواتير، إذ لا تحتاج المنصة إلا الحد الأدنى من المدخلات لإجراء عملياتها بنجاح.

وأعربت علياء المزروعي الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة عن سعادتها بهذه الشراكة الجديدة، وقالت: «يسعدنا التعاون مع شركة ذا أكوانتر التي ستوفر حلول المحاسبية والمالية التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة المدعومة من قبل صندوق خليفة، حيث ستسهل هذه الشراكة على رواد الأعمال في الإمارات القيام بعملياتهم وإجراءاتهم الحسابية وتمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة ومدعومة بالأرقام تتوافق مع اللوائح والمتطلبات التنظيمية للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي في «ذا أكاونتر»: «نحن سعداء جداً بإعلان شراكتنا الجديدة مع صندوق خليفة، إذ يمثل هذا التعاون فرصة رائعة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بشكل أفضل وتلبية احتياجاتهم المحاسبية بإجراء العمليات الحسابية والمالية بسهولة وفعالية وبأقل التكاليف الممكنة. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستوفر لأعضاء صندوق خليفة الأدوات اللازمة لتعزيز فرص نجاح مشاريعهم في السوق التنافسي الذي نشهده اليوم».