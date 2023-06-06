«الصناعة» و«إيدج» تطلقان مبادرة لتمكين قادة الصناعة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالاشتراك مع شركة إيدج القابضة «إيدج»، سلسلة «Talk4.0»، وهي مبادرة تثقيفية جديدة لتبادل المعرفة تهدف إلى تمكين قادة القطاع الصناعي من تبنّي التقنيات التحويلية والممارسات المستدامة.

تأتي المبادرة في إطار التعاون المشترك بين الوزارة وإيدج بعد توقيعهما مذكرة تفاهم في أغسطس 2022، تنص على تعزيز آفاق المبادرات التدريبية التي يُقدمها مركز إيدج للتعلّم والابتكار إلى المنظومة الصناعية في دولة الإمارات، والتعاون البنّاء في إنشاء مركز تمكين الصناعة 4.0.

وتم طرح سلسلة «Talk4.0» كجزء من مجموعة مبادرات تهدف إلى تحفيز وتسريع التحول الرقمي، وذلك في إطار برنامج التحول التكنولوجي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أكتوبر عام 2022.

وتجمع سلسلة «Talk4.0» بين قادة الصناعة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل التطبيقات في مجال حلول الثورة الصناعية الرابعة، عبر فتح آفاق المحادثات والنقاشات من خلال الدورات التثقيفية، وورش العمل والندوات والأنشطة التعليمية الأخرى.

وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا بالوزارة: «من أجل تطبيق التحول الرقمي في قطاع الصناعة على نحو متكامل، يتوجب علينا تعزيز الوعي حول التقنيات المتقدمة وقدرتها على توفير المنافع، فضلاً عن تمكين قادة الصناعة من تبنيها ضمن مبادرات بناء القدرات. وستدعم سلسلة «Talk4.0» تسهيل التبادل المعرفي بين أصحاب المصلحة يهدف إلى تعزيز برنامج التحول التكنولوجي بشكلٍ مباشرٍ، وخاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية بدولة الإمارات».

من جهته، قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز، في إيدج: «تمثل سلسلة «Talk4.0» مبادرة مهمة وجديدة من شأنها أن تجمع بين قادة الفكر الأكثر إبداعاً وإلهاماً في قطاع الصناعة، وتعزيز تحدي الأفكار والطروحات التقليدية، إلى جانب مشاركة الدروس المستفادة وتبادل الخبرات والكشف عن أفضل الممارسات العملية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات الهامة التي من شأنها أن تؤثر على تطور وازدهار مستقبل قطاع الصناعة».