الذهب ينخفض مع ترقب قرار أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار إذ جرى تداول المعادن النفيسة في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين للمزيد من الإشارات لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1957.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1406 بتوقيت جرينتش بينما ظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير يذكر عند 1974.40 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار وكذلك العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات مما جعل الذهب المسعر بالدولار والذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 23.41 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين عند 1030.52 دولار. كما صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1400.53 دولار.