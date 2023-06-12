في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي والابتكار التي يشهدها القطاع المالي، برزت تحليلات البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي بصفتها أدوات فعالة تساعد المؤسسات والشركات على التكيف مع أحدث الاتجاهات السائدة وتلبية متطلبات الامتثال المتغيرة باستمرار.

وقد أصبحت أتمتة الخدمات المالية، مثل أتمتة عمليات الكشف عن الاحتيال، وجهود مكافحة غسل الأموال، وتدقيق الامتثال، والحوكمة، والتحقيقات المالية، وغيرها، من أهم الحلول التي أحدثت تغييراً ملموساً في عمل المؤسسات المالية العالمية.

يمثل الكشف عن حالات الاحتيال المالي والإبلاغ عنها والتقليل منها أحد أبرز التطبيقات العملية لتحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في المنظومة المالية. كما ارتفع معدل تهديدات الأمن السيبراني بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية نظراً إلى الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة. لكن تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد على تحليل حجم ضخم من المعاملات اليومية خلال دقائق معدودة، مساهمةً بذلك في تحديد الأنشطة المالية المشبوهة بشكل فوري ومساعدة الجهات التنظيمية على التحقيق في قضايا غسل الأموال المحتملة.

وعلاوة على ما سبق، تسهم تحليلات البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الممارسات التقليدية المطبقة على مدار السنوات الماضية وتمكين المؤسسات من توفير قيمة أكبر لعملائها، وذلك من خلال تزويد الجهات التنظيمية بالأدوات اللازمة والبنية التحتية المتقدمة.

وفي ضوء الضغوطات الكبيرة التي تتعرض لها شركات التدقيق حالياً لتحسين عمليات التدقيق، تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحليل مجموعات بيانات أكبر حجماً، مما يساهم في تحديد الأخطاء والسماح للمدققين بالتركيز على المجالات عالية المخاطر خلال عملية التدقيق.

تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي

من ناحية أخرى، أحدثت تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي تغيراً ملموساً على صعيد ممارسات الحوكمة والامتثال التي تعد عنصراً أساسياً في نجاح القطاع المالي على المدى البعيد. كما يساعد دمج التقنيات المدعمة بالذكاء الاصطناعي في عمليات الامتثال كلاً من الشركات والحكومات على تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف، وإجراء مراجعة شاملة لعمليات الحوكمة، وتحديد المجالات القابلة للتحسين، واتخاذ الإجراءات المناسبة.

تتميز منصة FinTAQ للحلول والخدمات المالية لدى شركة بريسايت بقدرتها على الجمع بين تحليلات البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتركز هذه المنصة على تحديد الانحرافات المالية وتصنيف المخاطر بناءً على مطابقة مجموعات كبيرة من أنماط البيانات. وتستطيع المنصة كذلك تحليل وأتمتة مجموعات ضخمة من البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي ومدخلات الخبراء، الأمر الذي يمنح الشركات والجهات التنظيمية الأدوات المناسبة للكشف عن الانحرافات المالية ومعالجتها وتحليل الاتجاهات السائدة وإجراء عمليات التدقيق.

تستخدم منصة FinTAQ تحليلاً متقدماً للروابط العميقة ونماذج الذكاء الاصطناعي المجمّعة لكشف الغطاء عن المعاملات المالية السرية، ما يدعم إجراءات مكافحة الاحتيال والفساد التي يمكنها التعامل مع المعاملات المالية المعقدة، واللوائح التنظيمية، وإجراءات العناية الواجبة، والامتثال والحوكمة.

فمثلاً، يمكن للمنصة الكشف عن الاحتيال بشكل سريع عبر تحليل الوثائق التي يقدمها المستخدمون والإبلاغ عن الحالات التي يتم فيها اختراق عناصر الهوية المختلفة. وهذا يتم من خلال الميزات المتقدمة للمنصة التي تكشف عن عدم تطابق الأنماط، والعيوب التي يخلّفها استخدام برامج مثل الفوتوشوب، وعدم تطابق الرموز الشريطية (الباركود)، وعدم تطابق مواصفات الوجه، وغيرها. كما يمكن لإشعارات مكافحة غسل الأموال في المنصة تحديد الحالات المحتملة لغسل الأموال محلياً أو دولياً وتصعيدها، واكتشاف خطط التهرب الضريبي في النظام المالي وقطاع الأصول الرقمية.

لقد أبرمت شركة بريسايت مؤخراً شراكة مع جهاز أبوظبي للمحاسبة توفر من خلالها الشركة عدة منصات ذكاء اصطناعي لمساعدة جهاز أبوظبي للمحاسبة على تحقيق أهدافه في مجال تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة في جميع الجهات الحكومية بأبوظبي، الأمر الذي يعكس قدرات بريسايت المتقدمة في مجال الخدمات المالية.

وساهمت منصتنا للتحليلات الشاملة في جمع بيانات متفرقة من أنظمة التدقيق ومكافحة الفساد والإفصاح المالي لدى الجهاز، موفرةً بذلك عملية تدقيق شاملة ومتكاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي قامت بتطبيق نماذج خاصة لتحديد تضارب المصالح باستخدام البيانات الضخمة، إضافة إلى مساهمة المنصة في وضع أسس واضحة للشفافية المؤسسية.

وسوف تواصل شركة بريسايت جهودها لمساعدة عملائها في القطاع المالي على الاستفادة من الفرص التاريخية التي تتيحها تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

بقلم الدكتور عادل الشرجي