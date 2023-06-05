حمدان بن محمد: نعمل بروح الفريق الواحد

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أهمية تكامل جهود وأدوار مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن إطار يكفل أعلى مستويات الكفاءة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بداية العام الحالي، وفي مقدمتها جعل دبي من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، إلى مقر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث كان في استقبال سموهما هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات التابعة للدائرة.

مبادرات ومشاريع

أثنى سمو ولي عهد دبي، خلال الزيارة، على جهود دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وما تقوم به من مبادرات ومشاريع غايتها الوصول إلى أعلى مستويات الأداء والنتائج القياسية ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسة، مؤكداً سموه ضرورة الوصول إلى أعلى درجات التنسيق بين مختلف مبادرات ومشاريع مختلف القطاعات الحيوية ضمن منظومة التطوير الشاملة في دبي، ومن أهمها قطاع الاقتصاد والسياحة، كذلك أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين شركاته ومؤسساته من توسيع دائرة إسهامها في تحقيق طموحات دبي للمستقبل في مسيرة هدفها بلوغ أعلى مستويات النجاح ضمن إطار عمل واضح أسست دبي من خلاله نموذجاً فريداً للتطوير وضعها في مصاف أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.

وقال سموه «نقف على مشارف مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية المستدامة هدفها ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رئيساً للتجارة والاستثمار والتبادل المعرفي والابتكار.. هناك ضرورة للتكيّف مع المتغيرات العالمية المحيطة.. وتسخير التكنولوجيا في خدمة ازدهار منظومة عمل تستقطب اليوم أفضل العقول والأفكار من حول العالم.. البنية التحتية القوية والدعم الحكومي الواعي والبيئة التشريعية المرنة والمتكاملة التي تحمي مصالح المستثمر، وتمكّن رائد الأعمال من النمو في مناخ يتمتع بكل مقومات الأمان والاستقرار نقاط قوة رئيسة لدبي مستمرون في تدعيمها».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد استمرار دبي في ترسيخ كل العناصر التي من شأنها الحفاظ على صدارتها لمختلف القطاعات الاقتصادية، وقال سموه «نستمع بكل تقدير لأفكار شركائنا ومقترحاتهم، ولا ندخر جهداً في توفير كل ما من شأنه إنجاح أعمالهم.. نعمل بروح الفريق الواحد لتأكيد تنافسية دبي الاقتصادية، ورفع سقف جودة الخدمات المقدمة لزوارنا من حول العالم».

نتائج إيجابية

واستمع سموه، خلال جولة في مقر الدائرة من هلال سعيد المري، إلى شرح حول النتائج الإيجابية التي حققتها دبي على الصعيدين الاقتصاديّ والسياحيّ خلال عام 2022، وكذلك الأشهر الأولى من العام الحالي، حيث تفوقت على نظيراتها من المدن العالمية.

وقدّم المري شرحاً مفصّلاً حول مشاريع ومستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33، وأوضح أنّ دبي وصلت إلى مرحلة تجعلها مستعدة لتقديم الأفضل للحفاظ على مراتب الصدارة، والتقدم بخطى ثابتة نحو المستقبل، في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والحرص على توثيق علاقات التعاون مع الشركاء كافة من القطاعين العام والخاص للوصول إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتضمّن الشرح الذي استمع إليه سموه أهم الإنجازات التي حققتها دبي في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تمكّنت للعام الثاني على التوالي من تحقيق المركز الأول عالمياً من حيث استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في عام 2022، لتشهد نمواً بنسبة 89.5% على أساس سنوي في إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها في عام 2022، في حين ارتفع إجمالي رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 80.3% خلال الفترة ذاتها.

واطلع سموه، خلال الشرح الذي قدّمه هلال المري، على حجم النمو الذي شهدته الإمارة في حركة تأسيس الأعمال، والذي زاد عن 30% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بذات الفترة من عام 2022، فيما وصلت نسبة نمو الرخص المجدّدة تلقائياً خلال الفترة ذاتها إلى 14% على أساس سنوي.

الإنفاق الحكومي

وعلى صعيد زيادة الإنفاق الحكومي والذي يعتبر من مستهدفات الأجندة الاقتصاديّة، فقد حقّق برنامج المشتريات الحكوميّة التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أداءً متميّزاً واستثنائياً خلال عام 2022، بعد تسجيل حوالي 1.12 مليار درهم كإجمالي قيمة العقود والمشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بنمو يزيد على 21.5% مقارنة بعام 2021.

كما تناول المرّي منجزات قطاع التصنيع، لافتاً إلى أنّ جهود الدائرة خلال الفترة الماضيّة وتحديداً خلال عام 2022 ساهمت في تعزيز مكانة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ليشكّل 8.6%، فيما من المتوقّع أن يصل إلى 9% خلال العامين المقبلين، حيث يتم العمل على تنويع قاعدة التصنيع وسلاسل التوريد، واعتماد المزيد من التكنولوجيا المتقدمة في الحلول الصناعيّة، وبالتالي ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للصناعة والتصدير.

وفي سياق متصل، استمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرحٍ حول أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى القطاع السياحي، وما تضمنته من مبادرات، حيث تفوّقت دبي على أفضل ثلاث وجهات عالمية ضمن مرحلة ما قبل عام 2020، وهي لندن وباريس وبانكوك من حيث حجوزات السفر، وذلك في عام 2022 وحتى الفترة الحالية من العام الجاري.