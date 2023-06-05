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الاقتصادي

«المركزي» يبحث استعدادات القطاع المالي لاستضافة «كوب 28»

مصرف الإمارات المركزي
6 يونيو 2023 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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اجتمع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك في الإمارات، لمناقشة أولويات القطاع المصرفي والمبادرات المستقبلية، مع التركيز على مبادرات التمويل الأخضر في القطاع المالي. وسلّط معالي المحافظ الضوء على أهمية دور البنوك ومشاركتهم في مبادرات عام الاستدامة، تماشياً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، وتطوير وتطبيق مبادرات خطة التمويل الأخضر والالتزام باستراتيجيات الاستدامة على مستوى القطاع.
كما استعرض المصرف المركزي خطط عمله طبقاً لاستراتيجيته للأعوام 2023 - 2026، والتي تستند على ركائز أساسية للعمليات التشغيلية الداخلية وعبر القطاع المالي والمصرفي، وذلك بهدف دعم القدرة التنافسية للدولة بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية المستقبلية. 
وفي هذا الصدد، تم تشكيل لجنة عالية المستوى معنيّة بالتمويل الأخضر والمستدام (لجنة الاستدامة) بمصرف الإمارات المركزي برئاسة معالي المحافظ، وعضوية مساعدي المحافظ، وذلك للإشراف ولمتابعة التقدم المحرز في مبادرات المصرف المركزي على صعيد الاستدامة. 
وسيتولى قطاع الرقابة على البنوك والتأمين مسؤولية تطوير الأنظمة الرقابية، والتمويل الإسلامي المستدام، والعمل على تحقيق الاستدامة في العمليات الإشرافية وفي إدارة إصدار العملة. كما سيتبنى قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي مبادئ الاستدامة في إدارة الاحتياطيات والعمليات النقدية، وإجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغط الخاصة بمخاطر المناخ، والبحوث الاقتصادية ذات الصلة بالمناخ. وسيواصل قطاع الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي العمل على ضمان استدامة استراتيجية المصرف المركزي، وتنفيذ مبادرات الاستدامة في مجال الرقمنة في القطاع المالي.

مصرف الإمارات المركزي
المصرف المركزي
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خالد محمد بالعمى
القطاع المالي
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