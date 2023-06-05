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الاقتصادي

الدولار يتماسك مع توقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة

الدولار يتماسك مع توقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة
6 يونيو 2023 00:55

طوكيو (رويترز) 

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تماسك الدولار أمام عملات رئيسية أخرى في التعاملات الآسيوية، أمس، بعد أن عزز تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة من توقعات المتعاملين باستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وعوض الدولار الأسترالي خسائر سجلها في وقت مبكر من التعاملات، بعد أن أظهر تقرير انتعاش نشاط الخدمات في الصين، وهي الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا. 
وحصل اليوان أيضاً على دفعة في بداية التعاملات، لكنه تحول للتراجع بعد ذلك، وسجل أدنى مستوى في ستة أشهر.
وتراجعت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة لتواصل الخسائر منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة، على الرغم من تعيين محمد شيمشك الذي يحظى بالتقدير وزيراً للمالية.
وزاد الدولار 0.04 في مقابل العملة اليابانية إلى 140.01 ين وسط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بأكثر من ثلاث نقاط أساس إلى 3.727 بالمئة في طوكيو. ويوم الجمعة، سجل الدولار زيادة 0.84 بالمئة مقابل الين.

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الولايات المتحدة
الدولار الأسترالي
أستراليا
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