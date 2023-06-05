الذهب يتراجع رغم رهانات  وقف رفع الفائدة

لندن (رويترز)

تراجع الذهب في تعاملات محدودة النطاق، أمس، مع ارتفاع الدولار مدعوماً بتقرير قوي عن الوظائف بما فاق أثر احتمالات توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، مسجلاً 1945.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، وجرى تداوله في نطاق بلغ سبعة دولارات.

وتحوم الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ 30 مايو.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1959.80 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في الشهر الماضي متخطية 190 ألفاً توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.54 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1008.07 دولار، أما البلاديوم فقد استقر عند 1420.10 دولار.