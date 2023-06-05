زيادة كبيرة بأسعار النفط بعد  تعهدات خفض الإنتاج

سنغافورة (د ب أ)

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات الأسبوع الجديد، أمس، بارتفاع كبير، بعدما تعهدت المملكة العربية السعودية بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً خلال يوليو الماضي، ليصل الإنتاج إلى أقل مستوياته منذ عدة سنوات عقب تراجع الأسعار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأميركي ارتفع بنحو 5% في بداية التعاملات، قبل أن يفقد جزءاً من مكاسبه إلى أقل 73 دولار للبرميل، في حين جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 77 دولاراً للبرميل. جاء ذلك في حين قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: إن المملكة «ستقوم بكل ما يلزم لتحقيق الاستقرار لهذه السوق»، وذلك في أعقاب حالة التوتر التي أثارها قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج في السوق. وقال تحالف «أوبك بلس» أمس، إنه يرغب في إنتاج 40 مليون برميل يومياً من النفط في العام المقبل، والذي أشارت تقديرات روسية إلى أنه يرقى إلى خفض الإنتاج بواقع 39ر1 مليون برميل يومياً. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في سنغافورة بنسبة 1.3% إلى 72.67 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل.