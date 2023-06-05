5409 علامات تجارية جديدة بالإمارات في 5 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 5409 علامات تجارية جديدة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري،منها 1731 علامة تجارية جديدة في شهر مايو لوحده ليحقق هذا الشهر أكبر عدد للعلامات التجارية الجديدة المسجلة منذ 16 شهراً ما يؤكد مكانة الإمارات مركزاً اقليمياً لكبريات العلامات التجارية.

وحول العلامات التجارية الجديدة، بينت الوزارة أن العلامات التجارية المسجلة في الدولة شملت شركات دولية وإقليمية ومحلية تمثل أكثر من 80 من القطاعات والمجالات المتنوعة منها التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية والخدمات الإلكترونية والميتافيرس والتجارة الإلكترونية وقطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع التعليم، والقطاع العقاري وإدارة العقارات والاستثمارات العقارية وقطاع الطيران والسفر والضيافة وقطاع التأمين وإدارة الأصول والنفط والصناعة والتجارة الموانئ والتعاونيات وتجارة الجملة والبيانات الدولية وخدمات الأعمال وقطاع المطاعم والمقاهي والأغذية والمشروبات وخدمات التموين، إضافة إلى مواد البناء والمقاولات والحديد والكيماويات والخدمات البحرية وصناعة اليخوت والسفن السياحية والرياضات البحرية وقطاع السيارات الجديدة والمستعملة، وتأجير السيارات وتزيينها وقطع الغيار والشحن، فضلاً عن الخدمات الصحية والطبية والاستشارات المعمارية والهندسية والإدارية والمواد الهندسية، والقطاع القانوني من خدمات المحاماة والخدمات القانونية، فضلاً عن قطاع الإعلام والرياضة واللياقة البدنية، والقطاعات الاستهلاكية من مجوهرات وألماس وملابس ومنسوجات وعطور ومفروشات وأثاث والأرضيات والهدايا والتصميم الداخلي والنظارات.

ويدعم النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم، ويشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.