«راكز» تطلق «تريدرز ديستريكت» لدعم التجار

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» إطلاق «تريدرز ديستريكت» بهدف دعم الآلاف من التجار ضمن بيئة أعمالها وتزويدهم بتشكيلة واسعة من المزايا التي تشمل حلول تأسيس الأعمال والوصول السريع إلى سلاسل الإمدادات العالمية وإتاحة فرص التواصل والتعاون المشترك وتقديم المساعدة في جميع نواحي العمليات التجارية المهمة.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» :« يسرنا إطلاق «تريدرز ديستريكت» الذي نطمح من خلاله إلى توفير بيئة حاضنة ومثالية للتجار من أجل دعمهم في مسيرة أعمالهم وتوسعة نطاقها وتسهيل وصولهم إلى سلاسل الإمدادات العالمية وحصولهم على دعم لا مثيل له على جميع الصعد.. وفضلاً عن توفير «تريدرز ديستريكت» الدعم والموارد اللازمة لمجتمع أعمال التجار في «راكز» تتيح أيضاً العديد من الفرص للنمو والتعاون والشراكة».

تعد «راكز» واحدة من أسرع المناطق الاقتصادية نمواً كونها موطناً لأكثر من 7200 تاجر ناجح في أعماله بمختلف القطاعات بما في ذلك الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والرعاية الصحية والبناء والمركبات والطيران وغيرها الكثير. وشهدت «راكز» نمواً هائلاً في عدد الشركات التجارية الجديدة التي تأسست فيها وبلغت نسبة زيادتها 206% في المائة عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية ولا تزال التجارة من بين أكثر الأنشطة الاقتصادية رواجاً في «راكز» ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً أكبر بإطلاق «تريدرز ديستريكت». ويسمح «تريدرز ديستريكت» لأعضائه بالاستفادة من البنية التحتية اللوجستية الممتازة في «راكز» ما يوفر لهم سهولة التنقل بين إمارات الدولة الأخرى وجميع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مراكز لوجيستية مختلفة.