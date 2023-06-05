أكثر من 15 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية «غرفة دبي»

دبي (الاتحاد)

كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن مجموعة من الإنجازات التي حققتها خلال الربع الأول من العام 2023، تطبيقاً لأولوياتها الاستراتيجية التي تستهدف دعم مسيرة دبي التنموية والاقتصادية، وتعزيز تنافسية الإمارة وقطاعها الخاص تحقيقاً لأجندتها الاقتصادية D33.

وكشفت الغرف أن عدد الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، قد بلغ 15.366 شركة خلال الربع الأول من العام 2023، بنسبة نمو قياسية بلغت 48.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، ما يعكس قدرة الإمارة المتزايدة على استقطاب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية بيئة أعمالها.

وحققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي نمواً بنسبة بلغت حوالي 17.3% في الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها 71.7 مليار درهم، مقارنةً بـ 61.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس جهود الغرفة في دعم تجارة أعضائها في الأسواق العالمية التقليدية والجديدة، وذلك من خلال المكاتب الخارجية والفعاليات المتنوعة والدراسات الاقتصادية المتخصصة حول الفرص التجارية.

وأصدرت الغرفة 182.266 شهادة منشأ خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو سنوية بلغت حوالي 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 1.527 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 1.1 مليار درهم خلال الربع الأول من 2023.

وقال معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «تركز غرف دبي على تحقيق الأولويات الاستراتيجية التي حددتها استراتيجية الغرف للفترة 2022-2024، حيث إن مواكبة المستقبل وصناعته تتطلبان تضافراً في الجهود، وتوحيداً للرؤى بما يحقق أهداف المرحلة المقبلة».

وشدد الغرير على الالتزام الكامل بتحقيق الأولويات الاستراتيجية والتي تشمل تحسين وتطوير بيئة الأعمال المحفزة، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى استدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء، مشدداً على أهمية تعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة.

دعم القطاع الخاص

قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تحرص الغرف على دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسيته بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة وتوصياتها بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وأشار لوتاه إلى أن العام الجاري سيشهد إطلاق المزيد من المبادرات الجديدة التي من شأنها أن تحقق إضافة نوعية لمجتمع الأعمال في دبي، بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للغرف.

لا تدخر غرفة تجارة دبي جهداً في سبيل دعم الأنشطة التجارية في دبي، حيث تضطلع الغرفة بدور حيوي في تمثيل ودعم وحماية مصالح الأعمال في دبي، واستكشاف سبل جديدة لمواكبة المتطلبات المتغيرة لمجتمع الأعمال سريع النمو في الإمارة.