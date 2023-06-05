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2.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

2.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي
6 يونيو 2023 00:55

دبي (الاتحاد)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 674 مبايعة بقيمة 1.75 مليار درهم، منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 317.12 مليون درهم و627 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.43 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مدينة المطار، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مدينة المطار.
وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 108 ملايين درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 70 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 216 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 300.71 مليون درهم منها 15 رهونات أراض بقيمة 59.67 مليون درهم و89 رهونات فلل وشقق بقيمة 241.03 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 51 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 25 مليون درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 65.15 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 12 مليون درهم.

دبي
تصرفات العقارات
دائرة الأراضي والأملاك
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