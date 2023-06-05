«دوكاب» تتعاون مع «بيكر هيوز» لدعم قطاع النفط والغاز

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة «دوكاب»، مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا الطاقة «بيكر هيوز» للمساعدة في تسريع وتيرة تطوير وتصنيع كابلات الطاقة لمضخات الطرد المركزي المزودة بمحركات كهربائية، بما يوفر حلاً ديناميكياً لشركات النفط والغاز ومنها أدنوك.

وتنص مذكرة التفاهم على إمكانية إبرام اتفاق مستقبلي بين الجانبين فيما يتعلق تحديداً بالدور المحتمل لدوكاب في تصنيع المضخات لشركة «بيكر هيوز» محلياً في دولة الإمارات.

وبهذا الخصوص، قال محمد الأحمدي، المدير التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»: «لا تقتصر أهمية اتفاقيتنا الجديدة مع ‹ بيكر هيوز› على توسيع شبكة شركائنا فحسب، وإنما تدعم كذلك تطوير المنتجات النوعية هنا في دولة الإمارات، بما يتماشى مع التزامنا المستمر ودعمنا لمبادرة ‹اصنع في الإمارات›».

وأضاف الأحمدي: «بالنسبة لدوكاب، توفر مذكرة التفاهم منصة مهمة لتسريع وتيرة تطوير وتصنيع كابلات الطاقة لمضخات الطرد المركزي المزودة بمحركات كهربائية بما يوفر حلاً مبتكراً لعملاء قطاع النفط والغاز. وعلى نطاق أوسع، تساعد هذه الاتفاقية على زيادة مساهمتنا في مسار التقدم الوطني».

وقال تشارلز ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في «دوكاب»: «نعمل على التطوير المستمر لمنتجاتنا بهدف مواكبة الاحتياجات المتنامية للمتعاملين وتحقيق القيمة المضافة لهم. ونحن على ثقة تامة بأن الكابلات الجديدة المخصصة لمضخات الطرد المركزي المزودة بمحركات كهربائية ستسهم في تعزيز العمليات لكل من «أدنوك» و« بروج» وغيرها من الشركات الرائدة».

وقال زاك كراوتش، نائب الرئيس لخدمات ومعدات حقول النفط لدى شركة «بيكر هيوز» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تشكل الاتفاقية مع ‹ دوكاب›محطة مهمة في سياق مساعينا للنهوض بقطاع النفط والغاز».