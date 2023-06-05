«الصكوك الوطنية» ترفع حصتها في «تعليم» القابضة

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «الصكوك الوطنية»، استحواذها على حصة إضافية بمقدار 5% في مجموعة «تعليم» القابضة، لتؤكد مكانتها كأكبر مساهم في «تعليم» وبحصة تقدر بـ 22%، وذلك كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وجودها في قطاع التعليم.

يأتي هذا الاستحواذ، الأكبر من نوعه منذ إدراج وتداول أسهم مجموعة «تعليم» القابضة في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022، كجزء من استراتيجية الشركة للاستثمار في قطاع الخدمات التعليمية الحيوي الذي يساهم في إعداد الأجيال القادمة، فضلاً عن كونه فرصة كبيرة للاستثمار بالقطاعات ذات المردود المؤثر والحيوي.

وخلال نهاية العام الماضي، قامت «تعليم» بإدراج أسهمها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي عن طريق زيادة رأس المال عبر طرح 250 مليون سهم للاكتتاب العام، ليكون الإدراج الأول لمزود خدمات تعليمية على مستوى الدولة، حيث لاقى نجاحاً باهراً مع تجاوز عدد طلبات الاكتتاب بمقدار 18 مرة.

وقال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: إن الاستحواذ يعكس التزام شركة الصكوك الوطنية بدعم قطاع التعليم في الدولة والدور المحوري الذي يلعبه في التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم رؤية الدولة نحو التنويع الاقتصادي والنمو القائم على المعرفة مما يضمن مستقبلاً مزدهراً للأجيال القادمة.

وأضاف أن الاستثمار الجديد سيعزز كفاءة المحفظة الاستثمارية للشركة لتحقيق عوائد جذابة لا تتأثر بالضرورة بدورات السوق المختلفة، كما أن الصفقة دليل على ثقة الشركة بالنجاحات التي حققتها مجموعة «تعليم» على السنوات الماضية والتي تتماشى مع استراتيجيتنا الاستثمارية الخاصة بمحفظة شركة الصكوك الوطنية.