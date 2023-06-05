«إمباور» تشارك في أكبر مؤتمر ومعرض لتبريد المناطق في العالم

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق 2023، والذي تنظمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق «IDEA» في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد هذا الحدث الأضخم والأكبر من نوعه على مستوى العالم بمشاركة عشرات الوفود من القطاعين الحكومي والخاص ومئات الخبراء من 30 دولة.

ويترأس الوفد المشارك من المؤسسة، أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» رئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق في دبي، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق «وهو المنصب الذي يشغله بن شعفار كأول عربي إماراتي منذ عام 2013»، إلى جانب مديري من المؤسسة، حيث سيكون من المتحدثين الرئيسين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحت شعار «تمكين الجيل القادم»، كما سيستعرض نجاحات «إمباور» في تبريد المناطق في دبي، وكذلك مشاركة خبرة المؤسسة الرائدة في صناعة تبريد المناطق الصديق للبيئة، بالإضافة الى أهمية الاستثمار في أنظمة تبريد المناطق والبنية التحتية لتسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون. كما سيقوم الوفد بدوره بعرض أهمية استخدام وحدات تخزين الطاقة الحرارية (TES ) لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: برزت صناعة تبريد المناطق، باعتبارها واحدة من أفضل الحلول لبلوغ كفاءة الطاقة واستجابة لتحديات ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد العالم، وقد أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً في هذا المجال، ومن دواعي الفخر أن تشارك «إمباور» بعض أفضل الممارسات والابتكارات التي تنفذها مع شركائها خلال مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق.

وأضاف ابن شعفار أن رعاية المؤسسة الماسية لمؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق «2023IDEA» أمر في غاية الأهمية، كونها تتصدر هذه الصناعة المحورية عالمياً، وسلط الضوء على جهود دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة الهادفة لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي والتحول نحو الاستدامة في العديد من المحافل الدولية، هذا غير استراتيجيتها البارزة في نشر أهداف «إمباور» في السوق العالمي.