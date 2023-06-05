«الإمارات للتنمية» يشارك في مؤتمر السندات والقروض والصكوك

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك «مصرف الإمارات للتنمية» في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك، الفعالية التي تجمع أكثر من 1000 جهة إصدار واقتراض لمناقشة دفع عجلة التنمية في الأسواق المحلية والدولية للسندات والصكوك والقروض المشتركة، وتحتضنها مدينة جميرة في دبي يومي 6 و7 يونيو الجاري.

يعتبر الحدث الذي يحظى بالرعاية الذهبية من المصرف - التجمّع السنوي لكبار الخبراء في مجال رأس المال في الشرق الأوسط، ويستضيف ممثلي حكومات وشركات ومستثمرين وبنوك وشركات محاماة وجهات تنظيمية، ويضم ما يزيد على 70 من المتحدثين.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تأتي مشاركة المصرف في هذا المؤتمر الهام، في إطار التزامنا بدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وذلك نظراً لمكانة هذا الحدث بوصفه منصة مهمة للتواصل وتبادل الآراء مع نظرائنا في القطاع، لمناقشة الاتجاهات التي ترسم ملامح القطاع».

وتشارك فاطمة ليجيا، نائب رئيس تنفيذي، تمويل المشاريع والشركات (الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات) في مصرف الإمارات للتنمية، في جلستين حواريتين خلال الحدث الأولى في يومه الأول لبحث موضوع التمويل المشترك.