وجهات غير تقليدية للمسافرين من الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

ينطلق المسافرون من الإمارات لاستكشاف وجهات السفر غير التقليدية التي أطلقتها الناقلات الوطنية مؤخراً، بحسب عاملين في شركات سفر وسياحة.

وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن ارتفاع الطلب بشكل كبير على السفر خلال الإجازة الصيفية جاء مدعوماً بتزامن عيد الأضحى مع بدء الموسم وبنسب نمو تزيد على الصيف الماضي، متوقعين نمواً ملحوظاً في حركة السفر خلال الموسم الصيفي للعام الجاري، لا سيما مع إطلاق المزيد من الوجهات غير التقليدية.

ومن الوجهات التي تشهد ارتفاعاً في الحجوزات خلال الموسم الحالي، دول آسيا الوسطى مثل كازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان، وأوروبا الشرقية مثل البوسنة وجورجيا وصربيا وأرمينيا، إضافة إلى طلب على الوجهات التقليدية في أوروبا الغربية وشرق آسيا، فضلاً عن ارتفاع الطلب بشكل كبير على عدد من الدول العربية.

أكد صلاح الكعبي، المدير التنفيذي لـ«بافاريا» للسفر والسياحة، أن الارتفاع الملحوظ الذي يشهده الطلب على السفر خلال موسم الصيف العام الجاري مقارنة بالعام الماضي جاء لعدة أسباب، أولها رغبة الناس في السفر مع انتهاء أزمة «كورونا»، وتزامن إجازة عيد الأضحى مع إجازة الصيف، ما رفع حجوزات السفر بشكل كبير.

وقال الكعبي: إن المسافرين أصبحوا يبحثون عن بدائل جديدة مع ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ مقارنة مع ما قبل «الجائحة»، لا سيما في وجهات أوروبية غربية تقليدية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما رفع من المصاريف الاستهلاكية.

وبحسب الكعبي «يبحث المسافرون خلال الموسم الجاري عن وجهات أقل تكلفة والتي لم تتغير الأسعار فيها، وفي نفس الوقت تعد تلك الوجهات غير التقليدية فرصة لهم لاستكشافها، مثل البوسنة ومدن في تركيا التي تشهد طلباً غير مسبوق ولم تشهد ارتفاعاً في الأسعار، إضافة إلى دول آسيا الوسطى مثل قرغيزستان وأذربيجان وكازخستان، وأوروبا الشرقية مثل جورجيا وأرمينيا».

ونصح الكعبي المسافرين بالابتعاد عن الوجهات الحارة خلال الصيف، والتأكد من إجراءات السفر للوجهات المطلوبة من أوزان حقائب وتحديد المقاعد، والابتعاد عن المواقع الوهمية أو غير الموثوقة للحجز.

الوجهات القريبة

بدوره، قال محمد الحلبي المدير التنفيذي لوكالة عمير للسفريات، إن تزامن بداية عطلة الصيف مع إجازة عيد الأضحى المبارك رفع من الطلب على السفر خلال الصيف، كالطلب على بعض الوجهات القريبة لزيارة الأهل والأصدقاء وقضاء عطلة الصيف، وفي مقدمتها وجهات مصر والأردن والمغرب ولبنان والسعودية، إضافة إلى نمو الطلب على وجهات جديدة في تركيا وأوروبا الشرقية.

وأضاف الحلبي أن المسافرين بدأوا بالحجز لرحلاتهم والتخطيط لها، والمؤشرات تدل على أن الإقبال على السفر لا يزال يشهد نمواً وتعافياً بعد انتهاء جائحة «كورونا».

زيادة الخيارات

وأشار الحلبي إلى زيادة خيارات الوجهات مع إطلاق شركات الطيران وجهات جديدة، وهو ما يمثل عاملاً مساعداً في تحفيز المسافرين لاكتشاف أماكن جديدة في تركيا مثل طرابزون وجزر اليونان مثل سانتوريني، ووجهات غير تقليدية في أوروبا الغربية مثل بولندا، وأوروبا الشرقية مثل صربيا والبوسنة وكرواتيا، ودول آسيا الوسطى مثل كازاخستان وأوزبكستان وغيرها، مؤكداً أن الوجهات التقليدية مثل بريطانيا وتايلاند وكوريا واليابان لا زالت تشهد طلباً متزايداً خلال الصيف.وفيما يتعلق بالسياحة الداخلية، أشار الحلبي إلى ارتفاع الطلب على السياحة الداخلية في الإمارات خلال موسم العطلات في ظل تنوع الخيارات الترفيهية والمرافق وافتتاح الوجهات الجديدة الجاذبة للسياحة.

رحلات موسمية

قال علاء العلي الرئيس التنفيذي لـ«نيرفانا» للسفر والسياحة، إن إطلاق الناقلات الوطنية للوجهات الجديدة غير التقليدية والرحلات الموسمية خلال الصيف، والتي تبعد من 4 إلى 5 ساعات عن الإمارات، تراجعت تكاليف السفر بنسبة بين 30 إلى 50% مقارنة بتكاليف السفر إلى الوجهات التقليدية الأوروبية.

وأضاف، أن الوجهات الأوروبية لا تزال تشهد طلباً مرتفعاً خلال موسم الصيف، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الوجهات الجديدة، مشيراً إلى ارتفاع الطلب على السفر خلال إجازة الصيف للعام الجاري بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% مقارنة بالصيف الماضي، بناءً على مؤشرات الحجوزات الحالية.