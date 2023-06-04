محمد كركوتي يكتب: الفائدة الجامحة علاج مُر

لا يبدو أن هناك حدوداً لمسار الفائدة حول العالم، ولاسيما في بلدان متقدمة، وأخرى نامية تعاني كثيراً ارتفاع معدلات الاقتراض. هذه الأداة تبقى الدواء الأكثر نجاعة، بل الوحيد، لمواجهة ضربات التضخم، التي وإن بدأت تهدأ نوعاً ما في بعض الدول، فإنها لا تزال عنيفة في دول أخرى.

ومن الواضح أن البنوك المركزية الرئيسية على الأقل، لم تعد تأبه بالوتيرة المفقودة للنمو منذ ثلاثة أعوام تقريباً؛ لأن همها الأول يبقى السيطرة على أسعار المستهلكين، ومكافحة ارتفاعها عبر رفع متلاحق للفائدة.

وهذه الأخيرة بكل المقاييس تبقى علاجاً حقيقياً لكنه مرٌّ لأي اقتصاد يستهدف النمو بصرف النظر عن مستوياته، خصوصاً في هذا المرحلة بالذات، التي تلت فترة اقتصادية عصيبة بفعل جائحة «كورونا»، فضلاً عن الضغوط الأخرى المباشرة وغير المباشرة.

بعد «مقاومة» من البنك المركزي الأوروبي للإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من الصفر، اضطر أخيراً لإيصالها بالتدريج إلى 3.75%، وهذه المؤسسة عازمة على المضي قدماً في الرفع حتى تشعر بالرضا من جهة مستويات التضخم.

والأمر ذاته ينطبق على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أوصل تكاليف الاقتراض إلى 5.25%، في حين بلغت الفائدة في بريطانيا أعلى مستوى لها منذ عام 2008 (سنة الأزمة الاقتصادية العالمية) عند 4.5%.

ورغم أن أداة الفائدة حققت بعض القفزات النوعية على صعيد كبح جماح التضخم في البلدان المتقدمة، وإن بصورة متواضعة حتى الآن، إلا أن الأمر يختلف في بلدان نامية وفقيرة، تعاني ليس فقط تقلص النمو، بل زيادة تكاليف ديونها، بسبب الفائدة المرتفعة تحديداً على الدولار الأميركي.

صحيح أن رفع الفائدة في هذه البلدان يستقطب مزيداً من رؤوس الأموال، إلا أن الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها قبل الأزمة الحالية وجائحة «كورونا»، تجعل الأوضاع أكثر صعوبة، خصوصاً أن الثقة في اقتصاداتها المحلية شهدت هي الأخرى تقلصاً متدرجاً في الأعوام الثلاثة الماضية. ضغوط الفائدة ستتواصل بصورة أكبر وأقوى خلال السنوات المقبلة، وليس مستبعداً أن تبقى على زخمها حتى نهاية العقد الحالي. والفوائد تتفاوت بالطبع كما تتباين قوة الاقتصادات عموماً، بحيث بلغ مستواها في الأرجنتين التي تحتل المركز الأول في قائمة الأعلى فائدة 97%. ورغم هذا المستوى الهائل لم تشهد البلاد تدفق رؤوس الأموال كما ينبغي، في مثل هذه الحالة.

اللافت أن اليابان الدولة الوحيدة التي تحتفظ بفائدة سلبية عند -0.1%، مواصلة سياسة التيسير النقدي، على الرغم من معاناتها من مستويات تضخم اقتربت من 4%.

لكن ثالث أكبر اقتصاد في العالم قادر على المضي بهذه السياسة لفترة طويلة. الفائدة الجامحة التي انطلقت عالمياً بداية العام 2022، ستواصل حضورها، إلى أن ينخفض التضخم للمستوى المقبول، علماً بأنه لا يمكن لأي دولة أن توصله إلى الحد الرسمي وهو 2%. هذه نسبة يصعب بلوغها في ظل اقتصاد عالمي لم يستعِد استقراره بعد.