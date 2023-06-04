«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقية مع «كريستال أوفشور»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية لمدة 25 عاماً مع شركة كريستال أوفشور، المزود الرائد للحلول اللوجستية المتكاملة لقطاع الأعمال البحرية، والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تخصيص قطعة أرض لشركة كريستال أوفشور في ميناء خليفة على مساحة 20,000 متر مربع، بالإضافة إلى جزء من جدار الرصيف المرتبط بأعمال الشركة في الميناء لإنشاء المكاتب وورش الإصلاح والصيانة، بما يمكنها من تقديم خدمات متطورة لصيانة وتجديد منصات الحفر والسفن ووسائل الدعم البحري.

قال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي: «إن شراكتنا مع أحد أفضل مزودي الحلول اللوجستية المتكاملة في قطاع الأعمال البحرية ستمثل إضافة قيّمة لمتعاملينا في ميناء خليفة، وتوسع من نطاق الخدمات المتعددة التي يقدمها الميناء لشريحة واسعة من العاملين في القطاع البحري. وإننا إذ نتطلع إلى المستقبل، فإننا سنواصل الالتزام بتنويع عروض الخدمات التي نقدمها في جميع موانئنا داخل الدولة وخارجها، وذلك عبر الدخول في شراكات واعدة، مواصلين العمل كالمشغل الأمثل للموانئ لمتعاملينا في جميع أنحاء العالم».

بدوره، قال سوجيت سيخاران، الرئيس التنفيذي لشركة كريستال أوفشور: «نحن سعداء بالشراكة التي تجمعنا مع مجموعة موانئ أبوظبي لتقديم خدماتنا لقطاعي النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط. نمتلك في كريستال أوفشور سجلاً حافلاً بالإنجازات مع المتعاملين معنا في المنطقة، ومن خلال هذه الشراكة طويلة الأمد، فإننا نتوقع تحقيق نمو مطّرد في حصتنا السوقية، مدعومين بشكل كبير بالموقع الجغرافي المتميز لميناء خليفة وبالبنية التحتية المتطورة التي يوفرها. وإننا إذ نتشارك في رؤانا مع مجموعة موانئ أبوظبي، فإننا نتطلع إلى تعزيز التكامل وتبادل الخبرات والقدرات فيما بيننا».

ستقدم الورشة البحرية الجديدة في ميناء خليفة خدمات الصيانة والإصلاح لكل من منصات الحفر، والأصول البحرية الأخرى، والسفن العاملة في المياه العميقة، مثل الوحدات الطافية لتخزين وتفريغ النفط، وكذلك منصات الحفر شبه الغاطسة.