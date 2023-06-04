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الاقتصادي

إطلاق منصة «الورش الافتراضية لضريبة الشركات»

خالد البستاني
4 يونيو 2023 15:14

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب منصة توعوية مُخصَّصة للتعريف بضريبة الشركات لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لضمان التطبيق السلس للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، الذي يُطبَّق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، والالتزام بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية.

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ووفرت الهيئة من خلال منصتها الجديدة مجموعة مواد توعوية تشتمل حالياً على 13 ورشة عمل تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية حول «التسجيل في ضريبة الشركات»، بدأ تقديمها عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد ضمن برنامج زمني يمتد خلال شهر يونيو الجاري 2023، والمشاركة في هذه الورش التعريفية مُتاحة للخاضعين لضريبة الشركات والمعنيين بها بمعدل ورشتين أسبوعياً.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «جاء إطلاق المنصة الجديدة المُخصصة للورش الافتراضية لضريبة الشركات في إطار التزام الهيئة بتعزيز التواصل مع الخاضعين للضريبة وجميع المعنيين داخل الدولة، وتوفير قنوات توعوية متنوعة لتسهيل الامتثال الضريبي الذاتي بإجراءات تتميز بالوضوح والشفافية».
وأضاف البستاني: «تزامنت هذه الخطوة مع قيام الهيئة الاتحادية للضرائب بفتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات عبر منصة (إمارات تاكس) للخدمات الضريبية الرقمية لشركات المُساهَمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في دولة الإمارات وذلك اعتباراً من الخامس عشر من شهر مايو 2023، حيث يتعين على الخاضعين للضريبة التسجيل والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات».
ودعا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب جميع الخاضعين للضريبة من شركات المساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في دولة الإمارات للمُشاركة في ورش العمل التعريفية المُتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة حول «التسجيل في ضريبة الشركات»، مؤكداً أن التسجيل المُبكِّر سيتيح للشركات والأعمال وقتًا كافيًا للامتثال لالتزاماتهم القانونية.
وأوضحت الهيئة أن ورش العمل التعريفية حول «التسجيل في ضريبة الشركات» المُتاحة باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصة «الورش الافتراضية لضريبة الشركات» بالموقع الإلكتروني للهيئة، تتضمن شرحاً تفصيلياً لكيفية إنشاء ملف تعريف مُستخدم جديد على منصة «إمارات تاكس»، وكيفية التسجيل لضريبة الشركات، والمُستندات المطلوبة للتسجيل، ومُعالجة طلب التسجيل، وإصدار رقم التسجيل لضريبة الشركات.

الهيئة الاتحادية للضرائب
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