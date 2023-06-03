الناقلات الوطنية تستعد للصيف برحلات موسمية

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت ناقلات وطنية عن استعداداتها لاستقبال موسم السفر الصيفي بالإعلان عن رحلات موسمية لوجهات صيفية فريدة حول العالم، إضافة إلى تعزيز وزيادة عدد رحلاتها اليومية والأسبوعية إلى الوجهات الأكثر طلباً خلال الصيف. وتشير التوقعات إلى نمو كبير في الطلب على السفر خلال الموسم الصيفي، حيث توقع مسؤولون في الناقلات الوطنية، مؤخراً، نمواً ملحوظاً في السفر خلال الصيف من الإمارات، إضافة إلى توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» بازدياد ثقة المسافرين حيال وصول حركة السفر إلى ذروتها في موسم السفر الصيفي، الأمر الذي يتوافق مع بيانات الربع الأول من عام 2023، وصولاً إلى الحجوزات للفترة ما بين شهري مايو وسبتمبر. وتشير البيانات الصادرة عن «إياتا»، إلى ارتفاع في نسبة الطلب بلغت %35 مقارنة بمستويات عام 2022، وأظهر الاستطلاع الذي أجرته «إياتا» الذي شمل 4700 مسافر في 11 دولة، أن %79 من المسافرين الذين شملهم الاستطلاع كانوا يخططون لرحلة في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2023.

حول خطط الناقلات الوطنية، تعتزم «فلاي دبي»، إطلاق رحلات موسمية إلى 9 وجهات في الصيف، وهي: بودروم وطرابزون في تركيا، ودوبروفنيك في كرواتيا، وميكونوس وسانتوريني في اليونان، وتيفات في مونتينيغرو، وباتومي في جورجيا، إضافة إلى الوجهات الجديدة، مثل ​ كورفو في اليونان وكالياري في صقلية، وستعمل الناقلة على زيادة أعداد الرحلات على عدد من الوجهات، بما في ذلك ميلان-بيرغامو وبيزا وباتايا وكرابي.

وترفع «فلاي دبي» شبكتها في إيطاليا إلى خمس وجهات، مع بدء رحلاتها ​ إلى كالياري في 22 يونيو 2023، ​حيث تخدم اليوم: كاتانيا وكاليار ي ونابولي وميلان بيرغامو وبيزا ​ بواقع ​ 24 رحلة أسبوعياً.

وتفصيلاً، ترتفع رحلات نابولي من أربع إلى سبع رحلات أسبوعياً، اعتباراً من 19 يونيو، لتستمر بعد الصيف كرحلة يومية، وإلى بيزا ترتفع الرحلات من ثلاث رحلات إلى أربع رحلات أسبوعياً، بدءاً من 20 يونيو، أما في ميلان بيرغامو، فارتفعت أعداد الرحلات من خمس إلى سبع رحلات أسبوعياً، بدءاً من أبريل.

ومنذ بداية 2023، وسعت «فلاي دبي» شبكتها مع بدء عملياتها إلى سان بطرسبرج في روسيا، وباتايا وكرابي في تايلاند، والقيصومة والعلا وجيزان ونجران ونيوم في المملكة العربية السعودية، وشيمكنت في كازاخستان، وعشق آباد في تركمانستان، ومقديشو في الصومال وميلانو- بيرغامو في إيطاليا. وتنمو السعة المقعدية بزيادة قدرها 20% خلال فترة الصيف الأكثر ازدحاماً، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2022

ونمت شبكة «فلاي دبي» لتصل اليوم إلى 120 وجهة في 52 دولة حول العام منها، أكثر من 75 من هذه الوجهات لم يكن لها في السابق روابط جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران مباشر من دبي.

رحلات موسمية

وبحسب «العربية للطيران»، سيتم إطلاق رحلات موسمية من الشارقة إلى وجهتين في الصيف في الفترة بين 23 يونيو إلى 7 سبتمبر، وهي أنطاليا في تركيا بمعدل رحلات يومية، وطرابزون في تركيا بمعدل رحلتين يومياً. وبينت الناقلة إلى أنه تتم زيادة عدد الرحلات إلى عمّان بواقع 5 رحلات يومية، وتبيليسي بمعدل ثلاث رحلات يومية، والإسكندرية بواقع 3 رحلات يومية، وسوهاج بمعدل 5 رحلات يومية، وبيروت بمعدل رحلتين يومياً، وباكو بمعدل رحلتين يومياً. وفيما يتعلق بـ«العربية أبوظبي»، فسيتم إطلاق رحلات موسمية يومية بدءاً من 22 من يونيو إلى 30 من يونيو إلى طرابزون، وستصبح 5 رحلات أسبوعية لطرابزون بعد 30 يونيو المقبل. وستتم إضافة رحلة أسبوعية إضافية إلى الإسكندرية لتُضاف إلى الرحلات الثلاث الأسبوعية الموجودة حالياً، وذلك بدءاً من 26 من يونيو المقبل.

رحلات جديدة

وفيما يتعلق بشركة «ويز إير أبوظبي»، تعتزم الشركة اعتباراً من موسم الصيف المقبل إطلاق رحلات إلى كل من بشكيك في قرغيزستان، مع استئناف برنامج الرحلات إلى كل من لارنكا وسانتوريني، وسوهاج في مصر، وكانت «ويز إير أبوظبي»، أعلنت في بداية العام الجاري تسيير رحلات جديدة من أبوظبي نحو أنطاليا في تركيا مع إعادة تسيير الرحلات إلى صلالة في عمان. وتبدأ «ويز إير» تسيير رحلاتها نحو أنطاليا اعتباراً من 1 يونيو 2023 في أيام الثلاثاء والخميس والسبت، في حين تنطلق الرحلات إلى صلالة ابتداءً من 1 يونيو 2023 في أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت.

وجهات صيفية

بحسب ما أعلنته «الاتحاد للطيران»، سيتم إطلاق خمس وجهات العام الجاري منها 3 وجهات صيفية، حيث تشمل الوجهات تدشين رحلات جديدة بين أبوظبي ولشبونة في 18 يونيو المقبل، واستئناف رحلات الناقلة الصيفية إلى مدينة مالقة الإسبانية في 18 يونيو المقبل، وإلى ميكونوس اليونانية اعتباراً من 16 يونيو، فيما تضم الرحلات الموسمية الشتوية كلاً من كوبنهاجن ودوسلدورف. ويصل إجمالي عدد وجهات شبكة «الاتحاد للطيران» إلى أكثر من 65 وجهة، بما فيها وجهات الشحن، فيما يبلغ حجم الأسطول حالياً نحو 75 طائرة.

وكانت «الاتحاد للطيران»، أطلقت عرض الصيف مع تخفيضات على أسعار تذاكر الدرجة السياحية ودرجة الأعمال لوجهات مختارة على شبكتها العالمية.

وستعمل الناقلة على زيادة السعة إلى عدد من الوجهات لتلبية الطلب المتزايد على السفر، خاصة في رحلاتها إلى لندن مع استئناف تشغيل 4 من طائرات «إيرباص A380» على مراحل مختلفة ابتداء من صيف 2023، بالإضافة إلى زيادة رحلاتها إلى تورونتو اعتباراً من 30 مايو الجاري، بتشغيل رحلة أسبوعية جديدة بين أبوظبي وتورونتو، إضافة إلى الرحلات الستة الأخرى الأسبوعية الحالية، لتوفر للمسافرين خدمة سفر يومية بين الوجهتين، فضلاً عن رحلاتها إلى فرانكفورت، بإضافة 4 رحلات جديدة بداية هذا الشهر، ليرتفع الإجمالي 11 رحلة أسبوعية.

انتعاش الحركة

أبدت شركة طيران الإمارات، تفاؤلها لموسم الصيف المقبل من العام الجاري، من حيث حركة الانتعاش القوية الموجودة مع معدلات إشغال كاملة على عدد كبير من الرحلات ضمن شبكة وجهاتها العالمية، مع إضافة 5 طائرات جديدة من إيرباص طراز «380A» إلى برنامج الرحلات الصيفي، لخدمة المزيد من الخطوط في ظل استمرار الزخم بالطلب على السفر بعد جائحة «كورونا».

وتشغل الناقلة حالياً 85 طائرة إيرباص طراز «380A» ضمن أسطولها، فيما يرتفع العدد إلى 90 طائرة في ذروة الطلب خلال الصيف المقبل، ليصل إلى 95 طائرة بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل.

وتواصل الناقلة تشغيل طائرتها العملاقة A380 لخدمة المزيد من الخطوط عبر شبكتها العالمية، وتشغل 43 محطة بطائرات إيرباص طراز «380A»، ترتفع بنهاية العام إلى 50 محطة خلال جدول الرحلات الصيفي، مع إضافة 12 طائرة بالدرجة السياحية الممتازة، والتي وفّرتها «طيران الإمارات» منذ أقل من عامين، لترتفع إلى 29 طائرة خلال الفترة الصيفية.