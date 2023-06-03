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الاقتصادي

أسهم الإمارات تضيف 100 مليار درهم لرأسمالها

سوق أبوظبي للأوراق المالية (أرشيفية)
4 يونيو 2023 01:18

أبوظبي (وام)

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أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 100 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مدعومة بزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة. وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى، شملت «أدنوك للغاز» و«بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي في سوق أبوظبي، وإدراج «إم بي إم إي» كأول شركة تكنولوجيا مالية يتم إدراجها في منصة «نمو» بسوق أبوظبي، بالإضافة إلى إدراج أسهم «الأنصاري» للخدمات المالية في سوق دبي المالي، فيما شهد سوق أبوظبي إدراجاً جديداً لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» مع مطلع يونيو الحالي.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.206 تريليون درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.307 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي، موزعة بواقع 2.685 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و621.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 188 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، توزعت بواقع 152.6 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و35.4 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على نحو 41.5 مليار سهم منها 23.6 مليار سهم في سوق أبوظبي و17.8 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 2.04 مليون صفقة في السوقين.

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