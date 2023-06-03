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الاقتصادي

«ديوا» تمدد 64 كيلومتراً من خطوط نقل المياه خلال 2022

«ديوا» تمدد 64 كيلومتراً من خطوط نقل المياه خلال 2022
4 يونيو 2023 01:18

دبي (الاتحاد)

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، تمديد خطوط نقل مياه رئيسية في مناطق عدة في دبي، خلال عام 2022، بتكلفة تقارب 358 مليون درهم، وبأطوال تصل إلى 64 كيلومتراً للأنابيب بأقطار 600 و900 و1200 ملم في مناطق عدة في دبي. 
واشتملت أعمال تمديد خطوط النقل على أنظمة تحكم ومراقبة عن بعد، لإتاحة التحكم في شبكة نقل المياه الرئيسية بشكل فعّال على مدار الساعة عن طريق صمّامات آلية تُدار عن بُعد في مركز التحكم مما يساهم في عزل الأعطال في أقل وقت ممكن، ويقلل الفاقد من المياه في الشبكة، كما تضمنت توريد وتركيب وفحص وتشغيل أنابيب نقل المياه من الزجاج المقوى (GRE) بأقطار مختلفة.
وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى التزام «الهيئة» بتطوير شبكة المياه في دبي لتعزيز كفاءتها واعتماديتها، ورفع كميات التدفق المائي لتلبية احتياجات المتعاملين الحالية والمستقبلية، وتوفير خدماتها لأكثر من مليون و150 ألف متعامل في دبي وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة، والوفاء بحجم الطلب المتزايد، إضافة إلى زيادة المخزون الاحتياطي من المياه. وتصل قدرة «الهيئة» الإنتاجية الإجمالية من المياه المحلاة إلى 490 مليون جالون يومياً.

هيئة كهرباء ومياه دبي
ديوا
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