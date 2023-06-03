لتحسين تجربة العملاء.. خدمات رقمية مبتكرة في بنوك الإمارات

حسام عبدالنبي (دبي)

اتخذت بنوك الإمارات عدداً من المبادرات المبتكرة لتوظيف الخدمات الرقمية في تحسين تجربة العملاء، بحسب عددٍ من الخبراء والمصرفيين.

وقال هؤلاء، لـ«الاتحاد»، إن تلك المبادرات المبتكرة جاءت مواكبة للخطوات المتسارعة التي اتخذتها الإمارات نحو الرقمنة، من خلال الاستثمار في الخدمات الرقمية المتاحة لتعزيز منتجاتها ومزاياها التنافسية، وزيادة رضا وولاء العملاء، مع التركيز بشكل أكبر على المشاكل التشغيلية عبر قنواتها الرقمية.

وتتضمن المبادرات الرقمية المبتكرة في البنوك الوطنية، اعتماد تقنية التعرف على الوجه لفتح الحسابات المصرفية للعملاء الأفراد والشركات عن بُعد، والحصول على بطاقات ائتمان افتراضية، وإعادة تعريف تجربة الدفع من خلال الأجهزة القابلة للارتداء، وإطلاق برنامج بطاقات الدفع، واستخدام التقنيات للتحقق من بيانات الحسابات لإتمام المدفوعات، وأخيراً إطلاق «مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل نساء».

رضا العملاء

قال عباس بصراي، الشريك ورئيس الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي لور جلف»، إنه على الرغم من تحسن مستوى رضا العملاء عن خدمات البنوك في دولة الإمارات، فإن توفير أفضل الخدمات للعملاء، يستوجب على البنوك تعزيز التجارب وتطوير الخدمات المقدمة ومعالجة بعض التحديات للوصول إلى أعلى مستويات الرضا، داعياً البنوك إلى الاستفادة من الرقمنة لتيسير الخدمات، وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز التحديات، ورفع مستوى جودة خدماتها في المستقبل.

من جهته، قال نيك راي، الرئيس التنفيذي لشركة «داتا إي كيو»، إن تجارب العملاء الجدد تعد عاملاً حيوياً في تحديد مسار العلاقة بين البنك والعميل، ولا شك بأن الانخفاض المفاجئ في مستوى الانطباع الإيجابي بعد انضمام العميل للبنك، يعتبر مؤشراً قوياً إلى وجود فجوة بين مستوى الخدمة التي يتوقعها العميل والخدمات الفعلية التي تقدمها البنوك، لافتاً إلى أنه لمواكبة خطوات دولة الإمارات المتسارعة نحو الرقمنة، يجب على البنوك التركيز بشكل أكبر على المشاكل التشغيلية عبر قنواتها الرقمية، والاستثمار في الخدمات الرقمية المتاحة لتعزيز منتجاتها ومزاياها التنافسية.

التعرف على الوجه

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أنه أول مصرف في الإمارات يعتمد تقنية التعرف على الوجه لفتح الحسابات المصرفية للعملاء الأفراد، حيث قام نحو 40% من المتعاملين بفتح حساباتهم بطريقة رقمية. وقبل أيام، أطلق «أبوظبي الإسلامي» خاصية فتح حساب رقمي عبر الهاتف المتحرّك للشركات الصغيرة والمتوسطة، دون الحاجة إلى زيارة أيٍّ من فروع المصرف أو تقديم مستندات أو التوقيع على أيّ منها.

وبذلك يصبح «أبوظبي الإسلامي»، أول مصرف في دولة الإمارات يتيح خاصية فتح حساب رقمي للشركات عن بعد من خلال استخدام تقنية التعرف على الوجه لتنفيذ عملية التحقق بشكل فوري وآمن لفتح الحسابات المصرفية الجديدة للشركات في أقل من 24 ساعة في دولة الإمارات.

ويتضمّن حلّ فتح الحساب الرقمي مجموعة مزايا، تشمل التحقّق الرقمي والفوري من التراخيص التجارية والبيانات، والتحقّق من الهوية الإماراتية عبر التعرّف على الوجه، واستخدام تكنولوجيا التعرّف الضوئي على الحروف واتصال المجال القريب NFC للحصول على معلومات الهوية الإماراتية وجواز السفر، وكذلك التسجيل للحصول على الخدمات المصرفية عبر «الإنترنت».

بطاقة افتراضية

أكد شهزاد حميد، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني، أهمية تركيز البنوك على تقديم حلول تحويلية لا تعزز فقط رحلة العميل، ولكن أيضاً تُحسّن التجربة الشاملة. وقال إن البنك أطلق حلاً رقمياً جديداً للخدمة الذاتية يتيح للعملاء التقدم للحصول على بطاقة ائتمان «راك بنك» رقمياً والحصول على بطاقة افتراضية متبوعة فوراً ببطاقة فعلية في غضون يومي عمل، مما يعكس خططه المتواصلة لتعزيز باقة الخدمات الرقمية تماشياً مع متطلبات العصر، مشيراً إلى أنه يمكن لأي مقيم في الإمارات يزيد عمره عن 18 عامًا التقدم للحصول على بطاقة ائتمان من خلال تطبيق «راك بنك» عن طريق تحميل المستندات اللازمة، والحصول على بطاقة ائتمان في بضع خطوات بسيطة عبر التطبيق.

أجهزة قابلة للارتداء

كشف واين ليونج، الرئيس التنفيذي لشركة «تابي» للتقنيات المالية، عن عقد شراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي لإعادة تعريف تجربة الدفع من خلال الأجهزة القابلة للارتداء، وتوفير طريقة مريحة وسهلة وآمنة للمتعاملين لسداد قيمة مشترياتهم وفق أعلى معايير الدفع من دون تلامس في العالم.

وقال إن «تابي» تعمل على توسيع نطاق خدماتها للدفع الرقمي التي تضمن حماية البيانات الحساسة للعملاء على الأجهزة القابلة للارتداء، مشيراً إلى أنه من خلال التقنيات التي توفرها الشركة يمكن للمتعاملين رقمنة بطاقات الدفع الخاصة بهم في غضون ثوانٍ، وتحويل ساعاتهم إلى أجهزة دفع من دون تلامس ودون الحاجة إلى إعادة شحنها. وأوضح ليونج، أنه يمكن لحاملي بطاقات «فيزا» من مصرف أبوظبي الإسلامي الآن إجراء مدفوعات من دون تلامس باستخدام خواتم أو ملحقات على الأساور أو الساعات خاصة، دون الحاجة إلى حمل بطاقة بلاستيكية فعلية، منوهاً أنه من خلال جهاز ADIB PAY للدفع من دون تلامس، يمكن تحويل العديد من أجهزة المعصم القابلة للارتداء أو الساعات أو الخاتم إلى جهاز دفع ذكي.

حلول رقمية

أعلنت شركة «فيزا»، الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، عن تعزيز شراكتها مع «ريوارد»، المنصة الرائدة عالمياً في الولاء المصرفي، بإطلاق برنامج العروض المرتبطة ببطاقات الدفع من «ريوارد» في الإمارات. وقال إنه بمقتضى الشراكة، ستتاح الفرصة للبنوك العاملة في الدولة للوصول إلى أفضل العروض في السوق من متاجر رائدة من خلال قيام «ريوارد» بالمشاركة في ابتكار عروض مخصصة للغاية وتقديمها إلى حاملي بطاقات «فيزا» رقمياً.

وقال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول، رئيس الشراكات والابتكار والحلول الرقمية في شركة «فيزا» في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الحلول الرقمية تتيح تجربة سلسة لعملاء البنوك وبناء ولائهم على المدى الطويل.

وأضاف أن إطلاق حل العروض المرتبطة بالبطاقات «Global Merchant Marketplace» يأتي في الوقت الذي يزداد فيه التركيز على منصات مشاركة العملاء بهدف توفير تعزيز القيمة عبر العروض المخصصة لهم، حيث يسهم في تمكين البنوك من تقديم عروض شخصية وذات صلة ممولة من المتاجر لحاملي بطاقاتهم بناءً على الاحتياجات الفردية لحاملي هذه البطاقات وتفضيلاتهم في الإنفاق، مبيناً أنه يتم تحديد المكافأة تلقائياً وإضافتها إلى حساب حامل البطاقة.

تقنيات متقدمة

قال كايل بواج، الرئيس الإقليمي لحلول المدفوعات العالمية لدى بنك HSBC، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن استخدام تقنيات متقدمة ومبتكرة يجعل المعاملات المصرفية أكثر سهولةً وأكثر أماناً للعملاء، ولذا يقوم البنك برقمنة معاملات المدفوعات على نطاق واسع، معلناً أن بنك HSBC أطلق نظام التحقق المسبق من معاملات المدفوعات على نظام SWIFT لعملائه في دولة الإمارات من خلال تقديم ميزة التحقق من تطابق أسماء المستفيدين، وليكون أول بنك في العالم يقدم هذه الميزة في قطاع الخدمات المصرفية.

وذكر بواج، أن هذا الحل يستخدم التقنيات الذكية للتحقق من بيانات الحسابات بشكل فوري، إذ يعتبر إدخال البيانات الخاطئة لحسابات وأسماء المستفيدين هو السبب الرئيسي وراء تأخير معاملات المدفوعات، ولكن من خلال إزالة هذه الأخطاء، يمكن للعملاء من الشركات العمل بكفاءة وبسرعة أكبر، لافتاً إلى أن ميزة التحقق المسبق تعتمد على تقنية واجهة التطبيقات البرمجية (API) الجديدة للتحقق من بيانات حسابات المستفيدين التي يتم إدخالها على نظام HSBCnet، وهي منصة الخدمات المصرفية الرقمية الخاصة بالبنك، وذلك قبل إجراء معاملات المدفوعات، مما يضمن للعملاء إمكانية إجراء مدفوعاتهم بثقة أكبر.

سارة البنعلي: استراتيجية ترتكز على القيمة المضافة والرؤية المستقبلية

أطلق بنك أبوظبي الأول، بالتعاون مع شركة Visa، النسخة الثانية من مبادرتها العالمية «هي التالية» She›s Next في دولة الإمارات.

ويندرج هذا البرنامج ضمن مساعي «فيزا» الرامية إلى دعم التحول الرقمي للأعمال التجارية المملوكة لنساء، حيث تم إطلاق «مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل نساء، بحيث يرتكز المؤشر عل خمسة محاور هي الحضور الإلكتروني، وقبول المدفوعات الرقمية، والوعي بأمن المدفوعات، والتفاعل مع العملاء، والاحتفاظ بالعملاء.

وقالت سارة البنعلي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية في بنك أبوظبي الأول، إن «أبوظبي الأول»، باعتباره بنكاً مدفوعاً باستراتيجية ترتكز على القيمة المضافة والرؤية المستقبلية، يدرك الدور الأساسي المنوط بالشركات الصغيرة والمتوسطة لدفع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات والمنطقة، مؤكدة أنه من خلال مبادرة «هي التالية»، سنعمل على تعزيز إمكانات رائدات الأعمال، وتقديم دعم فعلي للنساء الطموحات في تحقيق أهدافهن المستقبلية، وتمكين النساء من الارتقاء بأعمالهن والمساهمة في خلق فرص نجاح جديدة في المجتمع.