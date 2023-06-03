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الاقتصادي

الجامعة القاسمية تنظم ملتقى الصناعة المالية الإسلامية

صورة جماعية للمشاركين في الملتقى (من المصدر)
4 يونيو 2023 01:18

الشارقة (الاتحاد)

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افتتح جمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، أعمال الملتقى التدريبي الدولي الخامس في الصناعة المالية الإسلامية والذي ينظمه مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية بمشاركة نوعية لنخبة من المتحدثين والمدربين بمختلف المؤسسات المصرفية الإسلامية بالدولة، للتحدث حول عدد من الموضوعات الاقتصادية المهمة كنموذج البنك الإسلامي الرقمي، والتدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الإسلامية، وأنماط التمويل المختلفة، وتحليل الأسهم في المصارف الإسلامية، والتحكيم التجاري الإسلامي، والحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية بدولة الإمارات.
ويستضيف الملتقى، 110 متدربين في عدد من الورش التطبيقية التي تم تنظيمها على هامش الملتقى.
وخلال افتتاح الملتقى، ألقى الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، كلمة أشار فيها إلى أن تنظيم الملتقى يأتي انعكاساً لدور الجامعة في التواصل مع مؤسسات المجتمع، وربط البحث العلمي باحتياجات القوى البشرية في مجال الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية وتنمية مهارات العاملين بها.
وأوضح، أن الملتقى يرسخ لرؤية الجامعة القاسمية ورسالتها العالمية والتي خطها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس الجامعة القاسمية بتفعيل دور الجامعة في توظيف البحث العلمي في خدمة المجتمع، وبخاصة في مجال الصيرفة الإسلامية من خلال مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي.
وأشار الدكتور إبراهيم المنصوري، مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، إلى حرص المركز على طرح برامج تدريبية ومهنية، بناء على استطلاع رأي الخبراء في مجال الصيرفة بالعديد من الدول العربية والإسلامية. وأكد المنصوري أهمة تنظيم الملتقى والذي يتواكب مع حرص المركز ودوره في تعزيز أهدافه.
وصاحب فعاليات الملتقى قيام مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع مؤسسة المهنيين الشرعيين والتي مثلها بالتوقيع الدكتور موسى خوري رئيس مجلس الإدارة، وهدفت المذكرة إلى تعميق التعاون والشراكة في مجال التطوير المهني للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية.

الجامعة القاسمية
الشارقة
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