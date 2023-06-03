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الاقتصادي

1.9 مليار دينار صادرات الأردن خلال الربع الأول

1.9 مليار دينار صادرات الأردن خلال الربع الأول
4 يونيو 2023 01:18

 عمان (د ب أ)

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حققت الصادرات الأردنية، نمواً مع مختلف الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى ما مقداره 1.972 مليار دينار، مقارنة مع 1.815 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. 
وقالت وزارة التجارة الخارجية، في بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، إن قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.5%، لتصل إلى 630 مليون دينار، مقارنة مع 597 مليون دينار، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات إلى السوق السعودي، حيث وصل إلى نحو 204 ملايين دينار. 
وأشارت أن حجم الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا خلال الربع الأول من العام الحالي، زادت قيمتها بنسبة 11.2%، لتبلغ حوالي 418 مليون دينار، مقارنة مع 376 مليوناً، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لتصل إلى 394 مليون دينار. 
ونمت الصادرات الوطنية مع الدول الآسيوية غير العربية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 10%، لتصل إلى ما يقارب 616 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 560 مليوناً، مدفوعاً بارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى الهند، حيث بلغت 419 مليون دينار. 
كما ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من هذا العام بنسبة 28.3%، لتصل إلى نحو 81 مليون دينار، مقارنة مع 63 مليوناً للفترة نفسها من العام الماضي، وتصدرت بلجيكا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لتبلغ ما يقارب 18 مليوناً.
 وارتفع حجم الصادرات الأردنية في الربع الأول من العام الحالي إلى باقي التكتلات الاقتصادية بنسبة 4.9%، ليصل إلى نحو 230 مليون دينار، مقارنة مع 219 مليوناً للفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات إلى المنطقة الحرة، حيث بلغت حوالي 106 ملايين دينار.

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