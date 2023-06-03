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«البترول الكويتية» تفوز بعقد توريد وقود الطائرات لمطار ملبورن

«البترول الكويتية» تفوز بعقد توريد وقود الطائرات لمطار ملبورن
4 يونيو 2023 01:18

الكويت (د ب أ) 

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أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية، فوزها بعقد توريد وتسويق وقود الطائرات في مطار ملبورن بأستراليا. 
وقالت الشركة، أمس، إنه بعد الفوز بهذا العقد يصبح مطار ملبورن ثاني مطار في المنطقة يتعاقد مع الشركة إضافة إلى مطار سيدني مما يكرس وجود (البترول العالمية) في أكبر مطارين في أوقيانوسيا. 
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ (البترول العالمية) شافي العجمي قوله، إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعتبر من أنشط المناطق نمواً في مجال الطيران العالمي، مؤكداً أن هذا النجاح يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف وطموح الشركة في التوسع بمبيعات وقود الطائرات.

أستراليا
البترول الكويتية
مطار سيدني
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