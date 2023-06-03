ارتفاع التسوق عبر «الإنترنت» في كوريا الجنوبية

سول (د ب أ)

ارتفع حجم التسوق عبر «الإنترنت» في كوريا الجنوبية بنسبة 6% على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي بفضل ارتفاع الطلب على السفر والبرامج في الهواء الطلق وسط تخفيف قيود «كوفيد - 19». وبلغت قيمة معاملات التسوق عبر «الإنترنت» 17.86 تريليون وون (13.52 مليار دولار أميركي) في أبريل، مقارنة بـ16.84 تريليون وون قبل عام، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية، والتي نشرتها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أمس.

جاء النمو نتيجة لارتفاع مبيعات السفر والنقل عبر «الإنترنت» بنسبة 43.3% على أساس سنوي إلى 1.85 تريليون وون في أبريل.