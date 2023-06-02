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إدراج «أمريكانا» في مؤشر «إم إس سي آي» لدولة الإمارات

إدراج «أمريكانا» في مؤشر «إم إس سي آي» لدولة الإمارات
3 يونيو 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية «بي إل سي»، إدراجها في مؤشر «إم إس سي آي- MSCI» لدولة الإمارات، والذي يُعرف على نطاق واسع بأنه معيارٌ مهم لاتخاذ القرارات الاستثمارية في الأسواق الناشئة. وصُمّم مؤشر «إم إس سي آي- MSCI» لدولة الإمارات، الذي يعد جزءاً من مؤشر MSCI EEMEA، لقياس أداء القطاعات الكبيرة والمتوسطة في سوق الأسهم الإماراتية. ويدعم الإدراج في المؤشر عادةً زيادة السيولة لأسهم الشركة، ويمكن أن يساعد في جذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين الإقليميين والعالميين والمتتبعين للمؤشرات، بما في ذلك المستثمرون الذين يركزون على الأسواق الناشئة. وبعد إدراجها في مؤشر «إم إس سي آي- MSCI» لدولة الإمارات، أُدرجت «أمريكانا للمطاعم» أيضاً في جميع مؤشرات MSCI الإقليمية والمركبة التي تتضمن مؤشر دولة الإمارات.

شركة أمريكانا
الإمارات
مؤشر إم إس سي أي
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