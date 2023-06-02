11.3 مليار درهم سيولة الأسواق المالية المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة الإجمالية للسيولة التي تدفقت على أسوق المال الإماراتية، (أبوظبي ودبي)، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 60% لتبلغ 11.36 مليار درهم مقارنة مع 7.07 مليار درهم في الأسبوع السابق، بحسب البيانات المفصح عنها من أسواق المال المحلية.

وشهد الأسبوع الماضي تدفق استثمارات أجنبية للتداول في السوقين بلغت محصلتها أكثر من 700 مليون درهم صافي شراء للمستثمرين الأجانب، كما هيمنت المؤسسات وصناديق الاستثمار على التداول في السوقين.

سوق أبوظبي

ارتفعت قيمة التداول الأسبوعي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 61% لتصل إلى 8.255 مليار درهم، خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 5.14 مليار درهم في الأسبوع السابق، وذلك بدعم من التداولات على شركة أدنوك للإمداد والخدمات التي أدرجت في السوق يوم الخميس الماضي.

وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية ضخ استثمارات أجنبية خلال الأسبوع الماضي بقيمة 226.5 مليون درهم صافي شراء، واستحوذ الأجانب على نحو 49% من إجمالي قيمة التداول في السوق على مدى الجلسات الخمس الماضية.

وتوزعت الاستثمار الأجنبية على 117 مليون درهم صافي شراء لصالح مستثمرين خليجيين وما يقارب 119 مليون درهم صافي شراء لصالح مستثمرين أجانب من غير العرب.

وأما المستثمرون العرب (غير الخليجيين) فقد سجلت استثماراتهم صافي بيع بقيمة 9.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

كما تظهر البيانات أن الاستثمارات المؤسساتية والمحافظ الاستثمارية هيمنت على التداول في سوق العاصمة أبوظبي خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصيتها نحو 6.5 مليار درهم من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

فيما حظي المستثمرون الأفراد بنحو 1.75 مليار درهم، وكانت محصلة التداول 82.5 مليون درهم صافي شراء لصالح المؤسسات والصناديق الاستثمارية.

وانخفض المؤشر العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 47.34 نقطة تعادل تراجعاً بنسبة 0.5% ليغلق على مستوى 9406 نقطة يوم أمس، مقارنة مع 9453.4 نقطة بنهاية جلسة الأسبوع السابق، وفقاً للبيانات الإحصائية التي يوفرها سوق أبوظبي على موقعه الإلكتروني.

وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة 2.6814 تريليون درهم، بانخفاض طفيف قيمته 11 مليار درهم مقارنة مع الأسبوع السابق حيث كانت تبلغ القيمة السوقية 2.692 تريليون درهم.

وشهد الأسبوع الماضي إدراج شركة أدنوك للإمداد والخدمات ليرتفع عدد الشركات المدرجة بالسوق إلى 103 شركات.

وسجل سهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات ارتفاعاً بنحو 50% في سعره، ليغلق على مستوى 3.01 درهم يوم أمس، مقارنة مع 2.01 درهم سعر الاكتتاب في السهم.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي نحو 1.653.43 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 53.27% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.173.54 مليار درهم لتشكل ما نسبته 37.81% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي نحو 479.89 مليون درهم، صافي شراء.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 1.908.23 مليار درهم لتشكل ما نسبته 61.48% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 1.762.27 مليار درهم لتشكل ما نسبته 56.77% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 145.96 مليون درهم، صافي شراء.

وارتفعت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي، خلال الجلسات الخمس الماضية 3.1 مليار درهم، أيضاً بنحو 61% مقارنة مع الأسبوع السابق، حيث بلغت 1.931 مليار درهم. فيما ارتفعت القيمة السوقية بنحو 10 مليارات درهم لتصل إلى 626 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس، مقارنة مع 616 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.