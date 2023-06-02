%28 حصة الإمارات من إنفاق السياح الدوليين في الشرق الأوسط

رشا طبيلة (أبوظبي)

استحوذت الإمارات على %28 من إجمالي إنفاق السياح الدوليين في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، بحسب تحليل لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وأكدت البيانات أن الوظائف السياحية في الإمارات شكلت نسبة %11 من إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع في المنطقة خلال العام 2022.

وأشار تقرير مجلس السفر والسياحة العالمي الاقتصادي السنوي لقطاع السفر والسياحة، بالتعاون مع مؤسسة «إكسفورد إيكونوميكس»، حول أداء قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، إلى أن مساهمة قطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط العام الماضي بلغت %6 العام الماضي بما يعادل 335.6 مليار دولار (1.2 تريليون درهم)، في حين من المتوقع أن ترتفع المساهمة إلى %7 العام الجاري بواقع 413.2 مليار دولار، وينمو إلى %8.8 بما يعادل 667.5 مليار دولار بحلول العام 2033.

وفيما يتعلق بالوظائف التي يوفرها القطاع في الشرق الأوسط، فإن إجمالي الوظائف التي وفرها القطاع بلغ 6.83 مليون وظيفة العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.32 مليون وظيفة العام الجاري، وأن ترتفع إلى 9.8 مليون وظيفة بحلول العام 2033.

حول إجمالي إنفاق السياح الدوليين بالمنطقة، فبلغ العام الماضي 112.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو العام الجاري بنسبة 42.6%، وبالنسبة لإنفاق السياح المحليين، فبلغ العام الماضي 148.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 12.8% العام الجاري.

وتفصيلاً حول أداء قطاع السياحة بالإمارات، فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي الوظائف في القطاع، ليصل إلى أكثر من 758000 وظيفة العام الجاري، حيث تجاوز مستويات ما قبل الجائحة البالغ 745100 وظيفة في 2019، فيما بلغ إجمالي الوظائف العام الماضي 751100 وظيفة.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تصل مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري إلى 180.6 مليار درهم (49.2 مليار دولار) أي بمساهمة 9.9% من إجمالي الناتج المحلي بالدولة، وهو ما يعادل نحو 98.5% من مساهمته في عام 2019 والتي بلغت 183.4 مليار درهم.

وخلال العام الماضي، ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بنسبة 60.2% لتصل إلى 166.7 مليار درهم، وهو ما يمثل 9% من إجمالي الناتج المحلي.

وسجل حجم إنفاق السياح الدوليين العام الماضي، 117.6 مليار درهم بنمو 65.3%، مقارنة بالعام الذي يسبقه، ومن المتوقع أن ينمو 13.6% العام الجاري، وفيما يتعلق بحجم الإنفاق المحلي، سجل العام الماضي 46.9 مليار درهم بنمو 35.7% على أساس سنوي.