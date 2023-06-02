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7.8 مليار درهم تجارة الإمارات مع المكسيك

خلال اللقاء (من المصدر)
3 يونيو 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً من الولايات المتحدة المكسيكية، بقيادة نائب وزير الخارجية، السفيرة كارمن مورينو توسكانو، ونائب وزير المالية والائتمان العام جابرييل يوريو غونزاليس، ولويس ألفونسو دي ألبا غونغورا، سفير المكسيك لدى الدولة.
وناقش الجانبان، خلال اجتماعهما بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمكسيك في مجالات التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية والصناعة والزراعة والأنشطة الخدمية.
وأكد معالي ثاني الزيودي، أن العلاقات الإماراتية المكسيكية قوية ومتميزة، وتشهد تطوراً ملحوظاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات قيادة الدولتين الصديقتين بتعزيز هذه العلاقات. وأضاف معاليه: «تعد الإمارات الشريك التجاري الأول للمكسيك على مستوى الدول العربية والأفريقية، كما تمثل المكسيك ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في منطقة أميركا اللاتينية، حيث وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 7.8 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 36% مقارنة مع عام 2021، وأكثر من 56% و49% بالمقارنة مع 2020 و2019 على التوالي».

الإمارات
المكسيك
ثاني الزيودي
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