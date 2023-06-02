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كفاءات إماراتية تحصل على ترخيص «الاتحادية للرقابة النووية»

الحاصلون على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في صورة تذكارية (من المصدر)
3 يونيو 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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حصلت مجموعة جديدة مكونة من 121 مدير تشغيل ومشغل مفاعلات نووية، بينهم 39 من الكفاءات الإماراتية، من ضمنهم 6 إماراتيات، على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة والمسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد اجتيازهم اختبارات دقيقة، حيث يؤهلهم هذا الترخيص للانضمام إلى فريق التشغيل في شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. وحصلت المجموعة الجديدة على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بعد إتمام برامج تدريبية شاملة ومتطورة في أكثر محطات الطاقة النووية تطوراً حول العالم، إلى جانب مواصلة برامج تعليمية في أرقى المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية، من أجل إكسابهم المهارات التي تؤهلهم لتشغيل مفاعلات الطاقة النووية، وفي نهاية هذه البرامج اجتازوا امتحانات تقييمية أجراها خبراء الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
الإمارات
القطاع النووي
البرنامج النووي السلمي الإماراتي
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