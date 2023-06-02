تفاهم بين «الأوراق المالية» وسلطة «أستانا» لتبادل المعلومات

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة أستانا للخدمات المالية في جمهورية كازاخستان، مذكرة تفاهم تؤسس لإطار عمل وتعاون مشترك في عمليات الإشراف والرقابة وتبادل المعلومات، بما يعزز شفافية الأسواق. وقع المذكرة من جانب الهيئة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، وعن الجانب الكازاخستاني السيد نورخات كوشيموف، الرئيس التنفيذي لسلطة أستانا للخدمات المالية، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين لدى الطرفين.

وقالت الدكتورة مريم السويدي، عقب التوقيع الذي عقد بنظام الاتصال المرئي: «إن المذكرة تأتي في إطار توحيد الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الشفافية وتعزيز التعاملات السليمة بالأسواق المالية، وذلك من خلال التعاون في مجال الإشراف والرقابة على الأسواق، وضمان إنفاذ القوانين والقواعد واللوائح السارية على الشركات المدرجة، على النحو الذي يدعم كفاءة قطاع الأوراق المالية ويدفع به إلى آفاق واعدة في كلا البلدين».

وأضافت: «توثق الاتفاقية لشراكة مميزة مع سلطة أستانا للخدمات المالية، وتجسد مساراً جديداً من التعاون الثنائي الذي يحقق منفعة متبادلة غاية في الأهمية تتمثل في حماية حقوق المستثمرين، حيث تتيح المذكرة تبادل المعلومات والتنسيق بشأن شكاوى وبلاغات المستثمرين المتعلقة بالممارسات الاحتيالية التي تتبعها الجهات الوهمية وغير المرخصة، وإجراء عمليات تحقيق وتفتيش مشتركة».