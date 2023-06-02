السبت 3 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

تفاهم بين «الأوراق المالية» وسلطة «أستانا» لتبادل المعلومات

تفاهم بين «الأوراق المالية» وسلطة «أستانا» لتبادل المعلومات
3 يونيو 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: رضا المتعاملين عن الخدمات حق أصيل
حمدان بن زايد: نعمل مع مجتمع المحافظة على البيئة لحماية كوكبنا

أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة أستانا للخدمات المالية في جمهورية كازاخستان، مذكرة تفاهم تؤسس لإطار عمل وتعاون مشترك في عمليات الإشراف والرقابة وتبادل المعلومات، بما يعزز شفافية الأسواق.  وقع المذكرة من جانب الهيئة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، وعن الجانب الكازاخستاني السيد نورخات كوشيموف، الرئيس التنفيذي لسلطة أستانا للخدمات المالية، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين لدى الطرفين. 
وقالت الدكتورة مريم السويدي، عقب التوقيع الذي عقد بنظام الاتصال المرئي: «إن المذكرة تأتي في إطار توحيد الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الشفافية وتعزيز التعاملات السليمة بالأسواق المالية، وذلك من خلال التعاون في مجال الإشراف والرقابة على الأسواق، وضمان إنفاذ القوانين والقواعد واللوائح السارية على الشركات المدرجة، على النحو الذي يدعم كفاءة قطاع الأوراق المالية ويدفع به إلى آفاق واعدة في كلا البلدين». 
وأضافت: «توثق الاتفاقية لشراكة مميزة مع سلطة أستانا للخدمات المالية، وتجسد مساراً جديداً من التعاون الثنائي الذي يحقق منفعة متبادلة غاية في الأهمية تتمثل في حماية حقوق المستثمرين، حيث تتيح المذكرة تبادل المعلومات والتنسيق بشأن شكاوى وبلاغات المستثمرين المتعلقة بالممارسات الاحتيالية التي تتبعها الجهات الوهمية وغير المرخصة، وإجراء عمليات تحقيق وتفتيش مشتركة». 

هيئة الأوراق المالية والسلع
الإمارات
أستانا
كازاخستان
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في الخرطوم
عربي ودولي
اشتباكات في السودان بعد تعليق محادثات الهدنة
اليوم 01:14
بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي
عربي ودولي
بوتين: لن نسمح بزعزعة استقرار روسيا
اليوم 01:14
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
عربي ودولي
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
اليوم 01:14
المبعوث الصيني الخاص خلال جلسة إحاطة حول أوكرانيا (أ ف ب)
عربي ودولي
الصين تدرس القيام بمهمة أخرى لحل أزمة أوكرانيا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©