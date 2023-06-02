السبت 3 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

صندوق خليفة يوقع مذكرة تفاهم مع مكتب تنمية الصناعة

الحضور عقب توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
3 يونيو 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: رضا المتعاملين عن الخدمات حق أصيل
حمدان بن زايد: نعمل مع مجتمع المحافظة على البيئة لحماية كوكبنا

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، دعمه لاثنين من المشاريع الإماراتية المشاركة في منتدى «اصنع في الإمارات». 
وانطلاقاً من التزامه بدعم المشاريع في الإمارات، حرص صندوق خليفة على المشاركة في منتدى «اصنع في الإمارات» 2023 من خلال منصة عرض مخصصة تتضمن مشاريع لاثنين من رواد الأعمال هما: جابر الخييلي، مؤسس مصنع الفنية للزجاج، وعايض المنصوري، مؤسس مصنع الإعمار للمنتوجات الإسمنتية.
وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «يسعدنا تقديم الدعم لهذين المشروعين الإماراتيين المميزين أثناء مشاركتهما في (اصنع في الإمارات)، إذ نثق بإمكانات رواد الأعمال الإماراتيين الواعدة وقدرتهم على المساهمة الفاعلة في تنمية القطاع الصناعي في الدولة وتطويره».
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: «نسعد بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الرائد في تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، في تنفيذ برنامج محفزات التصنيع الذكي. ويسهم البرنامج المبتكر، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي من تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية».

صندوق خليفة لتطوير المشاريع
الإمارات
اصنع في الإمارات
مكتب تنمية الصناعة
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في الخرطوم
عربي ودولي
اشتباكات في السودان بعد تعليق محادثات الهدنة
اليوم 01:14
بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي
عربي ودولي
بوتين: لن نسمح بزعزعة استقرار روسيا
اليوم 01:14
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
عربي ودولي
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
اليوم 01:14
المبعوث الصيني الخاص خلال جلسة إحاطة حول أوكرانيا (أ ف ب)
عربي ودولي
الصين تدرس القيام بمهمة أخرى لحل أزمة أوكرانيا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©