صندوق خليفة يوقع مذكرة تفاهم مع مكتب تنمية الصناعة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، دعمه لاثنين من المشاريع الإماراتية المشاركة في منتدى «اصنع في الإمارات».

وانطلاقاً من التزامه بدعم المشاريع في الإمارات، حرص صندوق خليفة على المشاركة في منتدى «اصنع في الإمارات» 2023 من خلال منصة عرض مخصصة تتضمن مشاريع لاثنين من رواد الأعمال هما: جابر الخييلي، مؤسس مصنع الفنية للزجاج، وعايض المنصوري، مؤسس مصنع الإعمار للمنتوجات الإسمنتية.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «يسعدنا تقديم الدعم لهذين المشروعين الإماراتيين المميزين أثناء مشاركتهما في (اصنع في الإمارات)، إذ نثق بإمكانات رواد الأعمال الإماراتيين الواعدة وقدرتهم على المساهمة الفاعلة في تنمية القطاع الصناعي في الدولة وتطويره».

وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: «نسعد بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الرائد في تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، في تنفيذ برنامج محفزات التصنيع الذكي. ويسهم البرنامج المبتكر، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي من تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية».