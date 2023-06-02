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الاقتصادي

«الصناعة» توقع مذكرة تفاهم مع مركز MEXT للتكنولوجيا

خلال التوقيع على مذكرة التفاهم (من المصدر)
3 يونيو 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت، أمس، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع مركز «MEXT» للتكنولوجيا التابع لنقابة صانعي المعادن في تركيا MESS، بهدف تطبيق مؤشر التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي لأول مرة خارج دولة الإمارات.
ووقّع مذكرة التفاهم نيابة عن الوزارة طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا، ومثل MEXT في التوقيع إفي إردم، المدير التنفيذي لـMEXT.
وقالت معالي سارة الأميري: «ندرك في دولة الإمارات العربية المتحدة الدور الحيوي للقطاع الصناعي في تحقيق أهداف الحياد المناخي، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وجهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، وهو ضمن أولويات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».
وأضافت: «هذه الشراكة ستمهد الطريق لتنفيذ واحدة من مبادراتنا الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة على مستوى المنطقة، ما يمثل خطوة مهمة في جهودنا الوطنية للمساعدة في رفع تنافسية القطاع الصناعي العالمي، وتسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية».
من جانبه، قال إفي إردم، المدير التنفيذي لـ MEXT: «اتخذت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خطوات حاسمة لتمكين القطاع الصناعي على مستوى الدولة من الانطلاق في مسيرة تحوله نحو التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة، وفي مقدمة تلك المبادرات برنامج التحول التكنولوجي الذي أطلقته الوزارة».

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