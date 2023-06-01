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الاقتصادي

أحمد بن سعيد: «فلاي دبي» غيرت مفهوم السفر في المنطقة

أحمد بن سعيد
2 يونيو 2023 01:18

دبي (الاتحاد)

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احتفلت فلاي دبي أمس بمرور 14 عاماً على انطلاقتها، حيث رحبت الشركة بأول مسافريها على متن رحلتها الافتتاحية FZ 157 من دبي إلى بيروت في الأول من يونيو من عام 2009.
ومنذ ذلك الحين، كانت فلاي دبي السباقة في مفهومها المبتكر للسفر من خلال تمكين الناس من السفر أكثر وإلى المزيد من الأماكن حول العالم. 
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد الرئيس الأعلى لفلاي دبي: «في مثل هذا اليوم وقبل 14 عاماً انطلقت أولى رحلات فلاي دبي وغيرت مفهوم السفر في المنطقة. حققت الناقلة عبر السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة في سماء دبي، لتصبح اليوم لاعباً محورياً في التنمية الاقتصادية وقطاع الطيران. كانت الناقلة سباقة في فتح الأسواق غير المخدومة وربطها بدبي وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين مختلف الشعوب والثقافات». 
وأضاف سموه: «أثبتت فلاي دبي قدرتها على التكيف والإدارة الحكيمة خلال التحديات بفضل الكفاءة التشغيلية العالية وانموذج العمل القوي، تجلى ذلك أكثر خلال وقت الجائحة، حيث حافظت على كواردها واستمرت في توسيع شبكتها مما مكنها من العودة سريعاً للعمل وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، فيما حققت الناقلة كل ذلك معتمدة على مواردها الذاتية فقط».

أحمد بن سعيد
دبي
الإمارات
فلاي دبي
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