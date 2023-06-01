الإعلان عن 8 مشاريع جديدة لتعزيز القطاع الصناعي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي لاستقبال عدد من المشروعات الجديدة عقب سلسلة من اتفاقيات الشراكة التي جرى توقيعها على هامش فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات»، حيث عقد مكتب أبوظبي للاستثمار وشركاؤه 8 اتفاقيات مع شركات واعدة تتمتع بمقومات نمو عالية، وتعمل في مجالات وقطاعات رئيسية مثل التصنيع، والخدمات المالية والمصرفية، والنفط والغاز، والأدوية، والرعاية الصحية، والتي ستساهم جميعها في تسريع وتعزيز نمو الصناعات الوطنية في العاصمة أبوظبي. ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار أيضاً اتفاقية شراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي لتوفير الدعم للشركات العاملة في القطاع الصناعي في الدولة.

وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، والاستفادة من عوامل الدعم والتمكين القوية التي تتمتع بها أبوظبي مثل البنية التحتية المتطورة، والتكاليف التشغيلية التنافسية، والبيئة القانونية والتشريعية الداعمة للأعمال، فضلاً عن البرامج والمبادرات المختلفة المخصصة لدعم وتمويل الأعمال. وستمثل إضافة كل من مجموعة كيزاد، وشركة إنفينيتي جرين، وشركة فيتامول، والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، وشركة أيه 2 إن القابضة، وشركة الإمارات للاستثمار «إي إم آي سي»، وشركة مارك آيه بي كابيتال، وشركة سوبر جيت إنترناشيونال، وشركة أويل مان، ويوناتد إيسترن جروب، وأوريون إيطاليا، و«بيترونا جلف دي دبليو سي»، دفعة مهمة وقيمة لمنظومة الأعمال في أبوظبي. وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير استراتيجيتها الرامية لتعزيز نمو القطاع الصناعي، ودفع عجلة التنويع والتنمية الاقتصادية. كما تواصل منظومة الابتكار في أبوظبي توفير فرص استثمارية واعدة بالاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها المركزي الذي يمثل معبراً للأسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. ترحب أبوظبي بالمجموعة الجديدة من الشركات الصناعية، ونتطلع للعمل مع شركائنا في الجهات الحكومية المختلفة لدعم هذه الشركات ومساعدتها على تحقيق النجاح والنمو المستدام لأعمالها في الإمارة».

وجرى توقيع الاتفاقيات على هامش فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» تحت عنوان «الاستثمار، الاستدامة، والنمو» الذي عقد في أبوظبي من 31 مايو إلى 01 يونيو، والذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشركة أدنوك، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، والمنعقد في مركز أبوظبي للطاقة بمشاركة نخبة من صناع القرار والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء، ورواد الأعمال بهدف تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتصنيع والابتكار، ولتسليط الضوء على إمكانية توطين المنتجات من خلال إعادة توجيه المشتريات المحلية في الاقتصاد الوطني، ومنح الأولوية في المناقصات للشركات التي تشارك في برنامج القيمة الوطنية المضافة. ومن جانبه، قال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «لا شك بأن هذه المشاريع ستدعم جهودنا الهادفة إلى توفير بيئة أعمال مثالية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومحفزة لحركة الاستثمار المحلي، بما يسهم في تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم مكانة الإمارات كمركز عالمي للتصنع والابتكار، وستساهم الاتفاقيات الثماني التي جرى توقيعها خلال فعاليات المنتدى في توجيه المرحلة المقبلة من مسيرة نمو وتطور القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي».

وتسعى شركة إيه 2 إن القابضة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتمتلك محفظة استثمارية واسعة في قطاعي الرعاية الصحية والتوزيع، لتأسيس أول منشأة متكاملة لتصنيع المحاليل الوريدية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستقوم شركة الإمارات للاستثمار «إي إم آي سي»، وهي شركة استثمارية متنوعة لديها محفظة استثمارات تغطي مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الطيران، والأغذية والمشروبات، وإدارة المرافق، والنفط والغاز، وتجارة التجزئة، بتأسيس منشأة رائدة لتصنيع أنظمة الطاقة الشمسية في منطقة المصفح بأبوظبي، والتي ستستخدم أحدث التقنيات الآلية لتصنيع مختلف أنظمة الطاقة الشمسية بداية من الخلايا إلى ألواح توليد الطاقة الشمسية.

وتقدم إنفينيتي جرين، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الأسمنت والتابعة لمجموعة ساثي الهندية، حلولاً صناعية صديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار عقدين من الزمن. وقد وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة كيزاد لإنشاء أول مصنع متكامل لإعادة تدوير الزجاج في الخليج.

وستقوم شركة أويل مان التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، بإنشاء مصنع متخصص بالصناعات المتطورة والحديثة لأدوات الحفر ومعدات إصلاح الأنابيب في الدولة. تؤكد هذه المبادرة مكانة أويل مان كمالك ومطور للتكنولوجيا، بما يسهم في نمو القطاع على المستوى المحلي.

كما جرى توقيع اتفاقية شراكة مع كل من «مارك أيه بي كابيتال»، وهي شركة استثمار خاصة مقرها الإمارات العربية المتحدة، و«سوبر جيت إنترناشيونال»، شركة طيران مقرها إيطاليا، حيث ستساهم هذه الاتفاقية في تطوير صناعة الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إنشاء منشأة طيران مدني حديثة في مدينة العين.

أول مصنع للمنتجات الصيدلانية

وقعت شركة «فيتامول» البحثية والصناعية التي تركز على مجالات إنتاج المساحيق عالية الجودة من المواد الغذائية باستخدام تكنولوجيا التشتيت الجزيئي المتعدد التابعة لها، مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي لتأسيس أول مصنع من نوعه للأبحاث العلمية وتصنيع منتجات التطبيقات الصيدلانية المستخلصة من حليب الإبل وتصديرها للعالم، على أن يتخذ من المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مقراً له. وستقوم مجموعة «يونايتد إيسترن»، بالتعاون مع كل من «أوريون إيطاليا» و«بترونا جلف دي دبليو سي»، بتأسيس منشأة «يونايتد كلاد تكنولوجي» للتصنيع في أبوظبي لإنتاج أنابيب العزل، والتجهيزات، والصمامات المخصصة لصناعة النفط والغاز.