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الاقتصادي

«دبي الصناعية» تستقطب استثمارات جديدة بمليار درهم

خلال التوقيع علي الاتفاقية (من المصدر)
2 يونيو 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم، عن نجاحها في استقطاب استثمارات جديدة تبلغ قيمتها قرابة مليار درهم من شركات تصنيع محلية وعالمية، على هامش فعاليات الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، المنعقد في مركز أبوظبي للطاقة.
ومن الاستثمارات الجديدة التي استقطبتها المدينة، استثمار شركة «يونيفرسال» المتخصصة في صناعة الأحزمة المطاطية، واستثمار الشركة المحلية المزوّدة لحلول البوليمرات «ستارز» للصناعات البلاستيكية.
حضر توقيع اتفاقية الاستثمار مع شركة «يونيفرسال» لصناعة الأحزمة المطاطية كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدّمة، ومالك آل مالك رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، وعبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم.
ويعكس توقيع هذه الاتفاقيات الثقة المتزايدة في بيئة التصنيع المتكاملة والرائدة في مدينة دبي الصناعية التي تعد مساهماً أساسياً في دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعة بدولة الإمارات، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيـا المتقدمة «مشروع 300 مليار درهم» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية «D33».
وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، إن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة وحملة #لنُبدع_بصناعتنا التي تم إطلاقها مؤخراً تتواكب مع الجهود الرامية إلى دفع مسيرة التميز والابتكار في قطاع الصناعة، وتوفير كافة المقومات اللازمة لتمكين الشركات المحلية والإقليمية والعالمية من النمو والتوسع في أعمالها والنفاذ إلى أسواق واعدة في المنطقة.

مدينة دبي الصناعية
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